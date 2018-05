Kardinál Duka poděkoval papeži za prodloužení mandátu, chce dokončit některé projekty

„Děkuji Svatému otci za projevenou důvěru a vím, že mohu dokončit některé programy a projekty, které bych jinak opouštěl v nehotovém stavu,“ uvedl kardinál.

Dopis z Vatikánu je odpovědí na Dukův rezignační dopis, který arcibiskup v den svých 75. narozenin 26. dubna poslal papeži. Učinit tak musejí všichni biskupové po dovršení tohoto věku.

Před tímto krokem Duka neřekl, zda chce odstoupit, či zůstat ve funkci. Zásadní rozhodnutí a strategické koncepční změny ale již v poslední době nečinil. V rozhovorech uváděl, že mnohé věci, které měl na starosti, považuje za uzavřené, některé by ale rád dotáhl do konce. Mezi ty druhé patří postavení nových varhan pro katedrálu sv. Víta, ty by měly být hotové za rok. Za velmi důležité považuje dořešení vztahu státu a církve. Radost má z obnovy liturgického života v pražské katedrále, lituje naopak toho, že se nepodařilo dotáhnout působení církevního školství.

Duka občas sklízí kritiku zejména od mladších věřících za podle nich příliš velký příklon k některým politickým představitelům. Měl blízko k exprezidentu Václavu Klausovi, dlouhodobě dobré vztahy má i s prezidentem Milošem Zemanem, nedávno mu jako jeden z mála představitelů české katolické církve blahopřál ke znovuzvolení.

Zeman naproti tomu v březnu napsal papeži Františkovi dopis s žádostí, aby mandát Dukovi prodloužil. Reagoval tak na protesty několika katolíků, kteří hlavu katolické církve žádali, aby se pražským arcibiskupem stal někdo jiný. Zeman v březnovém dopise činnost Duky chválil. Duka podle Zemana přispívá k odstraňování bariér mezi církví a státem.

Kardinála podpořilo mimo jiné několik českých politiků a Konfederace politických vězňů ČR. Další petici s 3000 podpisy na Dukovu podporu předali její iniciátoři kardinálovi koncem dubna.