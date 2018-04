Karlova, Palackého a Masarykova. České VŠ jsou v první desítce žebříčku nových členů EU

V první desítce žebříčku THE New Europe 2018 ranking, který hodnotí vysoké školy ze 13 zemí, jež od roku 2004 vstoupily do Evropské unie, se umístily tři české univerzity. Prestižní rankingová společnost Times Higher Education zveřejnila hodnocení na globálním summitu, který od úterý hostí olomoucká univerzita.