Kauza BIS a novičok: „Co je vám do toho,“ odbyl Zeman moderátora. Kalouska má za pětiprocentní hysterku

Bylo nutné úkolovat v souvislosti s kauzou novičok Bezpečnostní a informační službu (BIS)? „Co je vám do toho,“ tak odsekl na dotaz moderátora pořadu Blesk.cz S prezidentem v Lánech Miloš Zeman. Hlava státu by měla zprávu o možném výskytu či skladování jedu, kterým byl otráven exagent Sergej Skripal, dostat zprávu od tajných služeb do měsíce.