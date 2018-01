Kauza Čapí hnízdo: Středočeská opozice má plán, jak zatlačit na Brusel, aby řekl verdikt nad Babišem

O ponechání, či vyřazení Farmy Čapí hnízdo z projektů financovaných EU rozhodne na přelomu leda a února Výbor Regionální rady spadající pod Regionální operační program Střední Čechy. Středočeská opozice zde má většinu. Její návrh tak má reálnou šanci na úspěch. Pro HN potvrdilo svůj záměr hlasovat proti vyřazení 8 z 15 členů. Jde o politiky ODS, TOP 09 a STAN.

„Pokud bychom to vyjmuli, dotace už nebude evropská, ale národní. Zároveň by to znamenalo, že je to pro unii uzavřená záležitost. Proto chceme, aby se tím nadále zabývala Evropská komise,“ praví člen výboru Jan Jakob (TOP 09).

Politici věří, že svým postupem přimějí Brusel, aby se jasněji vyjádřil, zda projekt dostal dotaci v rozporu s pravidly. Evropská komise však zatím nechce prozradit, jak by postupovala, pokud by opoziční varianta zvítězila.

Ministerstvo financí tvrdí, že pokud středočeští politici svůj záměr uskuteční, stále má možnost, jak Čapí hnízdo vyřadit z projektů, na které EU přispěla svými penězi.

Kauzou se zabýval i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Jeho závěry jsou zatím neveřejné. Poslanci z mandátového a imunitního výboru, kteří ji četli, ale tvrdí, že mluví o podvodu. Kvůli vyšetřování případu žádají vyšetřovatelé po Poslanecké sněmovně vydání premiéra Andreje Babiše a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.