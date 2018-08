Kauza H-System: Zástupce ombudsmanky Křeček usadil klienty zkrachovalé firmy. Chce pro ně ale pomoc

Překvapilo vás rozhodnutí soudu z minulého týdne, že domy klientů H-Systemu v Horoměřicích budou prodány a oni musí pryč?

Překvapivé je jen, že Nejvyššímu soudu trvalo tři roky, než takový rozsudek vynesl, což o justici něco vypovídá. Ale obsah rozsudku byl předvídatelný. Ti lidé stavěli na pozemku a na budovách, které jim nepatřily.

Považujete rozsudek za spravedlivý?

Rozhodnutí soudu je právně v pořádku, ale je natolik nepřijatelné pro občany, že nebude realizováno. Protože je v rozporu s lidským cítěním, s přijatelností práva. A tento rozsudek nikdo, včetně předsedy vlády, není ochoten akceptovat.

Z některých vašich dřívějších komentářů jako by vyplývalo, že si 60 rodin za situaci může samo...

Oni si za to samozřejmě mohou. Především za to ale může vedení družstva (Svatopluk, pozn. red.), které je v tom nechalo. Domky, které dostavěli, byly za jejich peníze. Nikdo z nich však není zapsán jako vlastník. No a stavět, když nejsem vlastník, je v rozporu s platným právem.

Je v pořádku, že se do kauzy vložili politici?

No bezpochyby. Premiér Babiš do toho vstoupil poměrně šťastným způsobem, nehrnul se nijak na tribunu. Pokud vím, seděl vzadu (na jednání družstva Svatopluk, pozn. red.) a poslouchal. Majetek, který má konkurzní správce, musí být prodán a musí ho někdo koupit. Měl by ho koupit stát, rozdělit spravedlivě a přihlédnout k tomu, kdo stavěl a kdo ne. Soud to žádným rozsudkem napravit nemůže.

