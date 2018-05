Kauza Nečesaný: Státní zástupkyně navrhuje Nečesanému 13 let za pokus o vraždu

Státní zástupkyně navrhuje Lukáši Nečesanému za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích 13 let vězení.

Soud se případem zabývá už popáté. Verdikt po odvolání státní zástupkyně zrušil vrchní soud. Odvolací soud dospěl k názoru, že Mjartanův senát se až příliš držel právního názoru Nejvyššího soudu (NS) a měl by respektovat právní názor NS v otázce výše trestu či právní kvalifikace, nikoli v otázce hodnocení důkazů.

Podle spisu mladík ženu napadl 21. února 2013 těsně před koncem pracovní doby. Kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a více než 10.000 korun z tržby a peněženky, uváděla obžaloba. Vážně poraněnou ženu našel později její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. NS rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému ale v dubnu 2016 dal opět 13 let, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 NS trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby. Proti rozsudku se odvolala státní zástupkyně.