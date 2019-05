Kdo nahradí Staňka? Ve hře je Onderka, Zaorálek nebo Krejčí. Klíčový bude hlas Zemana | info.cz

Podle zákulisních informací INFO.CZ je ve hře první místopředseda ČSSD Roman Onderka, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí či exministr zahraničí a poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. Dost dobře možné ale je, že to bude ještě někdo další. Zásadní hlas v celé věci totiž bude mít zcela jistě také prezident Miloš Zeman, který je v danou chvíli na státní návštěvě v Maďarsku.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček novinářům řekl, že nové jméno oznámí na konci května. „Oznámil jsem to panu premiérovi i kanceláři prezidenta,“ dodal. Podle politického analytika Lukáše Jelínka byl Staňkův konec pouhou otázkou času. I kdyby měl podle něj ty nejlepší důvody k odvolání ředitelů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa, provedl to podle Jelínka amatérsky. Ostatně jeho odvolání požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice.



Jediné, čeho podle Jelínka Staněk dosáhl, je, že vrhl stín nejen na ministerstvo, ale i na sebe a celou sociální demokracii. „Aby ČSSD stoupala, potřebuje ministry viditelné a populární. Staněk byl ukázkou opaku,“ nepochybuje Jelínek. Podle jeho mínění šlo už jen o to, jestli se jej ČSSD zbaví před evropskými volbami, které se budou konat na konci příštího týdne, anebo až – coby obětního beránka – po volbách.

„Sociální demokracie patrně situaci vyhodnotila tak, že Staněk vyrobil novou kauzu lithium a je nutné rychle minimalizovat následky. Nadto má ČSSD šanci nabídnout lidem před volbami ještě nějaké nové zajímavé jméno,“ uzavřel Jelínek rozhovor pro INFO.CZ. Pokud jde o nástupce Staňka, nejčastěji se v minulosti hovořilo o exprimátorovi Brna a současném prvním místopředsedovi ČSSD Romanu Onderkovi. On sám to nicméně opakovaně popřel. Na druhou stranu je fakt, že to byl právě Onderka, kdo jako první z vedení ČSSD Staňka kritizoval. Stalo se tak před několika týdny v Otázkách Václava Moravce na ČT24.



„Nepředpokládám, že Roman Onderka hovořil o jeho konci jen tak náhodně a bez konzultace v rámci vedení sociální demokracie,“ uvedl tehdy politolog Daniel Kunštát. Také jeho kolega Milan Znoj upozorňoval, že pro Staňka nemusí být ani podpora od prezidenta Miloše Zemana všemocná. „Avšak přesvědčit jej může jenom Andrej Babiš. Pro sociální demokracii je Antonín Staněk už jenom politickou přítěží. Navíc jeho odvolání by umožnilo, aby se členem vlády mohl stát Roman Onderka, který se stává stále výraznější tváří sociální demokracie navenek,“ zdůrazňoval před dvěma týdny Znoj.

Kunštát tehdy také upozorňoval, že je otázka, co bude Zeman za odvolání Staňka od Babiše nebo Hamáčka žádat. „Stejně jako když se nedávno podvolil ve věci odvolání ministryně Novákové, kdy součástí celého „trejdu“ bylo dost možná i to, že jednoho svého koně (Novákovou) obětoval ve prospěch koně jiného, tedy budoucí ministryně spravedlnosti. Pakliže tedy bude Staněk skutečně vyměněn, můžeme očekávat, že dříve nebo později se v nějaké ministerské nebo jiné významné státní funkci objeví někdo z notorických přátel Miloše Zemana,“ řekl Kunštát.



Antonín Staněk je druhým končícím ministrem ve druhé vládě Andreje Babiše, pokud jde o ty její členy, kteří v kabinetu zastupují sociální demokracii. Celkově se nicméně bude jednat již o šestou výměnu. Z vlády postupně odešli ministryně spravedlnosti Taťána Malá, ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Druhá vláda Andreje Babiše byla přitom jmenována před necelým rokem, konkrétně 27. června loňského roku.