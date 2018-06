„Kdo se nehodí, ten končí.“ Šlechtová se rozloučila na obraně a naznačila, proč ji Babiš už nechce

Ministryně obrany Karla Šlechtová při bilanční tiskové konferenci uvedla, že ve funkci musela skončit, protože se podle svých slov snažila skoncovat s nekalými praktikami v resortu. „Kdo se nehodí, ten končí,“ postěžovala si Šlechtová. Po „tristní“ zkušenosti v čele ministerstva obrany hodlá Šlechtová předat svému nástupci Lubomíru Metnarovi seznam trestních oznámení. Má za to, že její „protikorupční tažení“ na ministerstvu vadilo mnoha společnostem a politikům, konkrétní ale před novináři nebyla.

Šlechtová uvedla, že se soustředila především na boj s korupcí a klientelismem, což se jí prý nakonec stalo osudným. „Chtěla jsem přetrhávat ty pavučiny. A to se mi dařilo, proto začal malý, drobný mediální lynč. Když je někdo nepohodlný, tak končí,“ postěžovala si.

Končící ministryně, která opakovaně nařkla novináře ze štvanice na svou osobu, poukázala také na netransparentnost, která dle ní panuje v resortu. V této souvislosti vyzdvihla, že se jí podařilo uzavřít více než pět tisíc smluv. „Bylo to v tomto ohledu velmi tristní, co jsem tady zažila. Bylo to pro mě překvapení, vojáci si sami kupovali ponožky a maskáče,“ zmínila.

Na problémy s netransparentností a klientelismem údajně ministryně narážela každý den. „Byla jsem připravena na ledacos, ale to, co jsem zažila, je opravdu velmi tristní,“ prohlásila Šlechtová. Nechtěla však kritiku vztahovat i na svého předchůdce Martina Stropnického. Řekla, že jen naznačuje, jaká je na ministerstvu „mnohaletá praxe“.

O konci Šlechtové se spekulovalo delší dobu. Andrej Babiš se ji nakonec rozhodl nahradit dosavadním ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Šlechtová se nyní dle svých slov chce soustředit na práci poslankyně. Spekulace o přesunu na velvyslanectví do Japonska popřela.

„Japonsko byla účelovka, nejvýchodnější stát, kam by mě někdo mohl poslat, takové štípnutí, že šlapu do vosích hnízd,“ tvrdí Šlechtová.