Když odejdou z vlády ministři za ČSSD, odejde i Babiš. Nemá s tím problém, tvrdí Vondráček

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš by podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) odstoupil z funkce premiéra, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Do koaliční smlouvy ale taková podmínka nepatří, uvedl dnes Vondráček v pořadu Partie televize Prima. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) namítal, že Babiš mění názory podle toho, jak se mu to hodí.

"To nechte na mně, klidně bych odstoupil, já s tím nemám problém," říkal Babiš podle Vondráčka i při vyjednáváních. Podmínka rezignace premiéra při odstoupení ministrů jedné strany proto podle šéfa dolní komory do koaliční smlouvy nepatří. "to je něco dehonestujícího, ponižujícího, něco, co se nemůže dávat na papír," uvedl Vondráček. "To je věc politického a morálního rozhodnutí," dodal.

Štěch uvedl, že v ANO rozhoduje persona, která toto hnutí nastartovala, v hnutí podle Štěcha chybí demokratické procesy rozhodování. Babiš "velmi účelově mění názory podle toho, jak se to hodí jemu", řekl Štěch, který patří mezi hlasité odpůrce vlády ČSSD s ANO. Vondráček se proti takovémuto nálepkování ANO ohradil, podle něj to má za cíl oslabit hnutí. "Naše síla je držet pohromadě a držet svého předsedu," uvedl šéf Sněmovny.