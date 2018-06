Keškařka, která vyhrála boj o život, popisuje hrůzný zážitek. Věří, že je její přítel stále naživu

Mladá žena z Kladenska, která vystupuje na Facebooku, zveřejnila záznam z policejní databáze pohřešovaných, prostřednictvím nějž pátrá po svém příteli Janu Česalovi. „Kdybyste ho náhodou někdo viděl. Měl na sobě černé triko s bílým nápisem Doga, vzadu na zádech. Potom maskáčové kapsáče a černé gumovky. Nemá u sebe doklady ani mobil,“ uvedla. V komentářích pak potvrdila, že jde o mladíka, kterého policie hledá v souvislosti se sobotní tragédií, při které zemřela její kamarádka.

Ona sama spolu s dalším kamarádem jako zázrakem přežila. Stále doufá, že se to mohlo podařit i jejímu partnerovi. „Byli jsme tam všichni čtyři. Kromě něho nás to všechny vyplivlo do Vltavy. A v té štole byly pouze holé stěny, takže se nedalo nikde zachytit. Pouze postranních žebříků, díky kterým se mohl dostat ven kanálem, pokud se mu povedlo se chytit,“ vysvětlila.

