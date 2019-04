Klausova nová strana? Na pravici je přehuštěno, nacionální partaj ale chybí a může uspět | info.cz

Václav Klaus mladší zakládá nový politický projekt, se kterým chce po eurovolbách usilovat o přízeň Čechů. Zatím toho příliš neprozradil, ale už teď víme, že se nová strana bude pohybovat kdesi v prostoru mezi ODS, která ho nedávno vyhodila, a SPD. Politolog Milan Znoj v reakci na to upozorňuje, že napravo od středu je sice přehuštěno, ale nacionální pravice tady kupodivu chybí. „Je to chytře vymyšleno, neznamená to ale, že se to povede. Nicméně šance jsou reálné,“ říká Znoj na dotaz INFO.CZ.