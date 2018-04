Klausová po schůzce s Kiskou: Na některé problémy máme rozdílné názory, ale vztah mezi ČR a Slovenskem je výjimečný

„I když politické reprezentace jsou různé, i když názory na některé situace i za hranicemi našich zemí nemusí být úplně identické, pořád jsme země, které jsou si nejblíže,“ uvedla Klausová, která ve funkci velvyslankyně skončí v závěru dubna.

Klausová zopakovala své dřívější prohlášení, že v jejím případě se již naplnilo pravidlo, že velvyslanci jsou vysíláni do země svého působení na dobu čtyř let. Rodačka z Bratislavy na diplomatický post ve slovenské metropoli nastoupila v prosinci 2013. „Byla jsem poctěna, že mě bylo nabídnuto prodloužení setrvání na Slovensku až do léta, ale už při této nabídce jsem oznámila, že bych ráda ukončila činnost na Slovensku na jaře, a to je právě teď,“ uvedla Klausová, jejíž nástupce zatím není známý.

Působení v zemi, kde má diplomat své kořeny, má podle Klausové výhody i nevýhody. „Člověku to pomáhá v tom, že může srovnávat, co je více české a co je více slovenské. Zejména pro ty, kteří dlouho žili v té svojí zemi, to nemusí být jenom přínosem. Člověk musí vždy mít na paměti, že je velvyslancem České republiky,“ uvedla Klausová. Zároveň dodala, že na Slovensku nežila a že do země pod Tatrami jezdila jako dívka na letní prázdniny.

Na schůzce s Kiskou hovořila Klausová i o situaci v České republice a na Slovensku, kde došlo k výměně vlády po únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky a také k demonstracím za odstoupení šéfa policie Tibora Gašpara, který podle nového předsedy vlády Petera Pellegriniho skončí ve funkci. „Zatím se daří situaci řešit. I změny proběhly v pořádku. Co je pro mě nejzajímavější, kdo budou ti, kteří nahradí odešlé politiky,“ řekla velvyslankyně.

Český prezident Miloš Zeman při nedávné návštěvě Slovenska označil za poslední česko-slovenský problém neexistenci Českého domu v Bratislavě. Klausová uvedla, že v Praze již Slovenský dům funguje.

Před ukončením své diplomatické mise na Slovensku se Klausová zúčastní příští týden otevření česko-slovenské výstavy ke stému výročí vzniku Československa.

V úterý se Klausová sešla se státním tajemníkem slovenského ministerstva zahraničních věcí Ivanem Korčokem, který diplomatce předal plaketu ministra zahraničí jako ocenění za její mimořádnou angažovanost při rozvoji vztahů mezi Českem a Slovenskem.