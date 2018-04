Klíčové bude chování Zemana: Podrží Babiše, nebo přijde s vlastní hrou? táže se politolog

A to bez ohledu na to, zda k nim zemi dovede jakási Zemanova vláda, kterou by prezident označil za úřednickou, a která by zároveň na rozdíl od té Rusnokovy vznikla v součinnosti se sněmovnou, anebo tomu bude naopak a Zeman se podobně jako v roce 2013 rozhodne pro postup, který nebude koordinovat se sněmovnou. Podle Cabady se strany zastoupené v dolní komoře mohou v jistý moment shodnout na jejím rozpuštění a vypsání předčasných voleb také bez ohledu na to, jaký postup bude preferovat Zeman. „Prezident by pak mohl zvolit i variantu, že současnou vládu v demisi ponechá u moci až do voleb,“ myslí si Cabada.

Samozřejmě je tu podle něj také možnost, že Andrej Babiš dokáže vybudovat nějakou jinou vládní koalici. Aritmeticky se nabízí třeba aliance hnutí ANO s občanskými demokraty. „Ale podle mne je to v danou chvíli zcela nereálné, mezi oběma stranami neexistují žádné mosty, jen příkopy vyhloubené zejména Babišovou agresívní rétorikou,“ upozorňuje Cabada.



Spolupráci na půdorysu ANO - SPD - KSČM, která poměrně spolehlivě fungovala a funguje v Poslanecké sněmovně, podle něj zřejmě na vládní úrovni také nemůžeme očekávat. „Brání se jí jak vedení komunistů, tak podstatná část významných aktérů v hnutí ANO,“ říká Cabada. Konkrétně například zmiňuje, že se proti vládě hnutí ANO opřené o Okamurovu SPD vyslovili někteří ministři, proti by nejspíš byla i část poslaneckého klubu a někteří regionální politici hnutí ANO.

Vyjednávání o menšinové vládě hnutí ANO a sociálních demokratů zkrachovalo ve čtvrtek večer poté, co Andrej Babiš odmítl vyjít sociálním demokratům vstříc v tom ohledu, že jim nenabídl ministerstvo vnitra nebo financí. Cabada nicméně připomíná, že u jednání o možné vládní spolupráci nikdy neexistuje jediná příčina krachu.



„Je proto těžké určit hlavní impulz vedoucí k neúspěchu. ČSSD pod novým vedením od začátku jako významné téma viděla trestní stíhání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, které by jej mělo vyloučit z aspirací být předsedou vlády. ANO naopak setrvalo na pozici, že toto není téma k diskusi,“ připomíná politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.



Zároveň si všímá, kterak předseda hnutí ANO opakovaně mediálně zesměšňoval vyjednavače za ČSSD i stranu samotnou. „Objevují se také informace, že probíhala i paralelní jednání s neoficiálními emisary sociální demokracie a prezidenta. Když to shrnu, pozorujeme poměrně velký nesoulad programů, respektive priorit u obou stran, současně i silnou osobní nevraživost,“ uvažuje Cabada.

Navíc připomíná, že ČSSD na rozdíl od hnutí ANO funguje jako standardní a demokratická strana. „Což v praxi znamená, že ji nepředstavují pouze předseda a statutární místopředseda, ale důležitý je u ní také hlas členské základny, kolektivních orgánů vedení strany a podobně. A zde se v reakci na neústupnost Babiše a snad ještě více na jeho invektivy vůči straně nakumulovala vysoká míra nedůvěry ve prospěšnost spolupráce,“ uzavírá Cabada.