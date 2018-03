Kmoníček: Vyhoštění diplomatů je normální, mělo by jít o dva. Tomu se Rusko zasměje, oponoval Telička

Vyhoštění některých ruských diplomatů, jež Česko zvažuje v souvislosti s otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii, by bylo minimálním krokem. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce se na tom dnes shodli český velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček a europoslanec Pavel Telička. Kmoníček mluvil o vykázání nejvýše dvou diplomatů, Telička míní, že by jich mělo být více. Počet ale neřekl.

Pokud Velká Británie požádala o solidaritu, je na místě uměřená česká reakce, uvedl Kmoníček, jenž označil vyhoštění diplomatů obecně za standardní diplomatický prostředek k vyslovení nesouhlasu. Upozornil ale také na to, že o samotném případu Skripal je relativně málo informací. „Na něm bych jednotnou akci nestavěl,“ uvedl v reakci na zprávy, podle nichž by měly ruské diplomaty vyhostit dvě desítky zemí EU.

Reakce by měla být podle Kmoníčka na to, že „ruští přeběhlíci“ umírají jen ve Velké Británii, nikoli ve Spojených státech a v Izraeli, kam rovněž směřují. Zmínil 14 vyšetřovaných případů. Ruská strana podle Kmoníčka zřejmě vyhodnotila Británii jako slabé místo obrany a EU se proti tomu musí bránit.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

Česko by podle Kmoníčka nemělo vyhostit více než jednoho nebo dva diplomaty, Rusko podle něho zareaguje stejně. Podle Teličky by měla být Česká republika trochu ambicióznější. "Pokud bychom hovořili o jednom, dvou, třech, v Moskvě se spíš jen usmějí," podotkl. Rusko by vyhoštěné diplomaty stejně do několika dní podle europoslance nahradilo jinými.

Předseda vlády Andrej Babiš má o případném vykázání ruských diplomatů mluvit v pondělí s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým (oba ANO). Babiš už dříve řekl, že Česko možná tímto směrem půjde, jednalo by se o jednotlivce. Podle americké televizní stanice CNN by mohla dvacítka členských států EU vypovědět ruské diplomaty právě v pondělí. Telička pokládá za podstatné, že jde o výraznou většinu zemí unie.

Za aroganci označil Telička ruské tvrzení, že nervová látka novičok mohla pocházet i z České republiky. Podle Kmoníčka to byla z ruské strany velká diplomatická chyba. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý uvedl, že je stoprocentně přesvědčen o tom, že na území České republiky nebyly takové látky vyráběny ani vyvíjeny.