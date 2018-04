Komunisté chtějí znát návrh dohody mezi ČSSD a ANO o vládě do sobotního sjezdu

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš očekává, že do pátku zveřejní hnutí ANO a sociální demokraté návrh dohody o společné vládě, pro kterou počítá ANO s tichou podporou komunistů. Na tiskové konferenci dnes připomenul, že KSČM čeká v sobotu sjezd, na kterém má obhajující předseda Vojtěch Filip informovat delegáty o výsledcích vyjednávání. Trojstranná jednání, jak o nich komunisté v posledních týdnech mluví, očekává Dolejš nejdříve až v příštím týdnu.

Sociální demokraté nekomentovali nabídku k obnovení jednání o koaliční menšinové vládě, kterou dostali od premiéra v demisi Andreje Babiše v pondělí večer, ihned po jednání ani dnes. Chtějí ji nejprve projednat ve vedení strany v pátek a čekají i na výsledek jednání předsedy Jana Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem, které je naplánováno na čtvrtek.

„Informace máme, ale jsme dohodnuti na mlčení s ANO, abychom vůči veřejnosti vyslali zcela jasně předvídatelný signál a zabránili spekulacím,“ uvedla na tiskové konferenci místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Hamáček podle ní na dnešním jednání poslanců sociální demokracie nebyl. Podle programu Sněmovny dnes odlétá do Rumunska na dvoudenní návštěvu.

Dolejš uvedl, že pokud nechtějí podmínky spolupráce zveřejnit ANO a ČSSD, KSČM nebude vynášet neúplné informace. Připomenul, že komunisté mají problém s některými ministry a s nekonzistentními postoji Babiše ke spojeneckému náletu v Sýrii.

Server Echo24 dnes napsal, že ANO nabízí sociálním demokratům pět ministerských křesel - obrany, zahraničí, školství, kultury a sociálních věcí, nebo zemědělství. Ministrem vnitra by měl být nestraník vybraný Babišem, se kterým by ale měla souhlasit ČSSD.

Představitelé hnutí SPD dnes opět označili návrat ANO k jednání s ČSSD za politický kotrmelec. Podle nich změna postoje vládního hnutí může ovlivnit i to, jak by se SPD postavila k případné podpoře vlády, o níž už dříve s ANO jednala. „Všechno má své hranice a my zvažujeme, jak se k celé věci postavíme, pokud se ANO nedohodne s ČSSD,“ řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Předseda ANO podle něj svým jednáním ukazuje, jak pevné jsou jeho postoje. Podle Fialy je SPD ale nadále připravena jednat o prosazení svých programových priorit.

Sociální demokracie ukončila rozhovory s ANO před necelými dvěma týdny kvůli personálním neshodám. ANO totiž nevyhovělo požadavku, aby do kabinetu nenominovalo Babiše, který čelí trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Sociálním demokratům nechtělo ANO přenechat ani místo ministra vnitra, které mělo být podle ČSSD zárukou nezávislého vyšetřování.

Konec vyjednávání schválily vrcholné orgány ČSSD včetně sjezdu a prezident Miloš Zeman následně vybídl Babiše, ať o vládě vyjednává s KSČM a SPD. Spolupráci s SPD však odmítla řada především regionálních představitelů ANO, a výbor hnutí se tak minulý týden jednomyslně rozhodl dát přednost návratu k jednáním s ČSSD.