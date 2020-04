Komunisté pod palbou kvůli neziskovkám: Jste jako šmejdi, kdo se postará o staré a nemocné? | info.cz

„Nebudou se poskytovat dotace na to, aby někdo rozvracel stát, aby stát zaplatil skupinu nátlaku, která bude bojovat proti státnímu zřízení,“ citují Seznam Zprávy předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. Těžko říct, co ho právě v těchto dnech vede k podobné aktivitě. Možná tak reaguje na stagnující preference své strany, možná se snaží upoutat pozornost spolustraníků.

„Je to takové, komunistické. Poučit se z krizového vývoje a autoritářů kolem a zaříznout všechny kritiky. Logika je: držte hubu a krok, nebo vás taky můžeme zakázat úplně,“ reaguje na nápad komunistů ředitel Tranparency International David Ondráčka. Místopředseda opozičních lidovců Tomáš Zdechovský pak upozorňuje, že se komunisté rozhodli s podporou SPD a Trikolóry zaútočit na stejné neziskovky, které teď za pár dní ušily miliony roušek. „Starají se o staré lidi a snaží se pomáhat, kde jen mohou,“ upozorňuje Zdechovský.

Podle něj atak komunistů postrádá elementární logiku. „Když je zlikviduji, kdo se bude starat o staré a nemocné lidi? Komunisté? Členové SPD? Členové Trikolóry? Asi ne. Zneužívat tuto dobu k podobnému populismu je něco na způsob praktik obchodních šmejdů. Bohužel tím současní komunisté a jejich spřátelené strany ukazují, kam patří,“ nepochybuje Zdechovský.

Ondráčka z Transparency International to vidí podobně. Také on si všímá toho, že reakce na epidemii ukazuje, kterak občanská společnost žije a funguje. „Na všech úrovních pomáhá, hledá inovativní cesty, mnohde nahrazuje nefunkční struktury státu,“ je přesvědčený Ondráčka. Filip podle něj navíc ani neumí návrh zmiňovaného zákona napsat. „Je to úplný legislativní paskvil. Vytvořilo by to jen zmatek, psal to naprostý amatér,“ říká a komunistům vzkazuje: „Pokud chcete šetřit, co takhle snížit příspěvky politickým stranám. Třeba KSČM žije výhradně ze státního rozpočtu a dotací.“