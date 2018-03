Komunisté se pohádali o Babiše. Filip pak řekl, co drhne v jednáních s ANO

Většina výkonného výboru KSČM dnes doporučila pokračovat v jednání s hnutím ANO, podpořit vznik nové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat. Novinářům to během jednání širšího vedení strany řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Rozhodovat bude ústřední výkonný výbor za týden, řekl Filip. Připustil, že definitivní souhlas by se mohl odsunout. Sám si myslí, že to není třeba.

„Je to významný posun, protože i když diskuse byla bouřlivá, tak nakonec většina je pro to, abychom jednali dál a realizovali případnou podporu vzniku a potom toleranci příští vlády, ať už bude z hnutí ANO, nebo menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD,“ uvedl Filip.

Šéf KSČM také uvedl, že vyjednavači KSČM a hnutí ANO zatím nenašli shodu na formulacích programového prohlášení vlády týkajících se přípravy zákona o obecném referendu a také požadavku KSČM na omezení vojenských zahraničních misí pouze na ty, které schválí OSN. Komunisté trvají dál na tom, aby veřejnost měla možnost vyjadřovat se v referendech k zahraničněpolitickým otázkám. Omezení misí považuje za jednu z nejtěžších kapitol jednání s hnutím ANO.

Přijetí zákona o referendu je podle Filipa pro komunisty zásadní věcí, očekává, že se ke stranám prosazujícím všelidová hlasování přidají i Piráti. Dosud o parametrech zákona jednali ANO, SPD a komunisté, sociální demokraté předložili už dříve svůj návrh. „Budeme jednat i s těmi dalšími dvěma stranami (SPD a Piráti) tak, abychom došli ke konsenzu, aby to prošlo nejen Sněmovnou, ale i třemi pětinami Senátu,“ uvedl Filip. Za zásadní považuje, aby v referendech mohli lidé rozhodovat i o zahraniční politice, což ANO odmítá.

Také podle návrhu zákona o referendu z pera sociální demokracie by lidé nemohli hlasovat například o vystoupení z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Místopředseda ČSSD Jiří Zimola ale ve čtvrtek v Právu možnost všelidového hlasování o setrvání ČR v EU připustil.

„To je zásadní věc, to přece není otázka, že bude hned referendum o vystoupení z EU. Může být například referendum o tom, jaké parametry má vláda uplatňovat vůči změně lisabonské smlouvy,“ uvedl Filip. Možnost takového hlasování by podle něj dala českým vyjednavačům na evropském poli silný mandát.

Pokud jde o zahraniční mise, Filip zopakoval, že KSČM jasně preferuje, že jediným, kdo je oprávněn rozhodnout o vyslání vojáků do míst konfliktů, je Rada bezpečnosti OSN. „A tam KSČM je připravena i pozitivně hlasovat o vyslání takové mise, pokud to není v rozporu se zájmy ČR,“ uvedl. V případě, že vojenské akce nezískají mandát OSN, neměla by podle Filipa do nich Česká republika jít. „Je to předmětem jednání, je to jedna z nejtěžších kapitol, kterou vyjednáváme,“ uvedl Filip s tím, že stejně jako v případě zákona o referendu neprozradí, jak by měla příslušná formulace programového prohlášení znít.