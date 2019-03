Konec Klause mladšího? Poslanci ODS večer proberou, zda ho vyhodí z klubu

Klaus mladší úterními slovy přidělal starosti stranickým špičkám. Hned ten den se za jeho výroky musel omlouvat šéf strany Petr Fiala, když série kritických poznámek poslanců z dalších stran přesáhla únosnou mez. Sám Klaus cítil, že přestřelil, a snažil se zpětně svůj výrok zmírnit. „Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí,“ uvedl.

Klausova slova zazněla při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, navazujících na unijní nařízení známé jako GDPR. Poslanec si při tom chtěl postěžovat, že zákonodárci až příliš často musejí zvedat ruku kvůli unijní legislativě. „Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou,“ řekl Klaus podle ČTK.

Na facebookovém profilu se politik, který se s hlavním proudem ODS rozchází pravidelně, následně vymezil vůči kritikům a postěžoval si, že kvůli výroku se ho mediální a političtí nepřátelé „budou snažit umlčet“. „Ti největší lumpové se ze mě pokusí dělat antisemitu,“ dodal.

Poslanci jeho vlastní strany o něm rozhodnou po čtvrt na osm večer.