Konec Klause mladšího? Poslanecký klub ODS ho vyzval k odchodu

Klaus mladší úterními slovy přidělal starosti stranickým špičkám. Hned ten den se za jeho výroky musel omlouvat šéf strany Petr Fiala, když série kritických poznámek poslanců z dalších stran přesáhla únosnou mez. Sám Klaus cítil, že přestřelil, a snažil se zpětně svůj výrok zmírnit. „Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí,“ uvedl.

Klausova slova zazněla při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, navazujících na unijní nařízení známé jako GDPR. Poslanec si při tom chtěl postěžovat, že zákonodárci až příliš často musejí zvedat ruku kvůli unijní legislativě. „Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou,“ řekl Klaus podle ČTK.

Na facebookovém profilu se politik, který se s hlavním proudem ODS rozchází pravidelně, následně vymezil vůči kritikům a postěžoval si, že kvůli výroku se ho mediální a političtí nepřátelé „budou snažit umlčet“. „Ti největší lumpové se ze mě pokusí dělat antisemitu,“ dodal.

Poslanci jeho vlastní strany o něm rozhodli po osmé hodině večer. Poslanecký klub ODS se za slova Václava Klause mladšího omluvil a distancoval se od nich. Zároveň poslance vyzval, aby opustil poslanecký klub ODS. „Václav Klaus ml. svým jednáním dlouhodobě poškozuje ODS,“ stojí v usnesení.

Václav Klaus mladší ale výzvu uposlechnout nehodlá. Tvrdí, že v ODS je skupina zasloužilých funkcionářů, kteří už stranu kdysi dovedli ve volbách z 30 procent na šest. „Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého Parlamentu,“ řekl ČTK.

„Já nějaké výzvy k odchodu rozhodně nevyplním. Já jsem kandidoval za ODS. ODS byla založena u nás v kuchyni a ctím původní hodnoty, jak byla ta strana založená. Já si počkám, až mě případně vyloučí, a pokud se tak stane, tak se obrátím k voličům,“ doplnil.

Klaus mladší stojí v čele sněmovního školského výboru. Podle poslance Petra Dolínka (ČSSD) není možné, aby Klaus jako předseda výboru dále působil. „Dva dny jsem čekal na omluvnou reakci. Nepřišla. Rozhodl jsem se, že v pátek navrhnu jeho odvolání, a to hned jako první bod jednání Sněmovny. Doufám, že návrh získá širokou podporu,“ uvedl na twitteru.