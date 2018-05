Konec levné práce a kratší pracovní doba. Čeští a slovenští odboráři si slíbili užší spolupráci

Odbory v České republice chtějí vytvářet tlak na konec levné práce, protože uplynulých téměř 30 let stačilo na to, aby měli podnikatelé polštář, dostatečné zisky a mohli investovat. Na dnešních společných česko-slovenských oslavách 1. máje v Žilině na severu Slovenska to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

„Máme ekonomiky, které jsou velice dobré, česká i slovenská. Jsme skoro na 90 procentech průměru Evropské unie. Ale máme jenom 30procentní mzdy,“ uvedl Středula na akci, kterou zorganizovala ČMKOS a její partnerská slovenská organizace KOZ. Podle Středuly odbory také požadují zkrácení pracovní doby bez ztráty mzdy.

Nespokojenost vyjádřil Středula i s výší minimální mzdy, byť se postupně zvyšuje. „Nejsem spokojen, když u nás funguje třeba německá firma a oni mají minimální mzdu 1680 eur a my jenom 480 eur. My nepracujeme jinak,“ řekl šéf ČMKOS.

České a slovenské odbory plánují do budoucna užší spolupráci. „Společně jsme rozhodně silnější, když si budeme vyměňovat informace o našich zaměstnavatelích, když si budeme pomáhat, třeba podporovat při protestech,“ uvedl Středula.

Šéf slovenské odborové centrály KOZ Jozef Kollár tvrdil, že někteří zaměstnavatelé se snaží zabránit vzniku odborů v podnicích. „I z tohoto místa musí zaznít vzkaz všem zaměstnavatelům, kteří brání vzniku odborů, že je budeme pranýřovat,“ uvedl Kollár, který se zároveň vyslovil za výraznější nárůst minimální mzdy na Slovensku, která dosahuje 480 eur (12 260 korun). V České republice, kde je průměrný plat vyšší než Slovensku, minimální mzda činí 12 200 korun.

Změnou zákona na Slovensku od května stouply nebo byly zavedeny nové příplatky za práci v noci, o víkendech a o svátcích.

Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini v projevu na žilinských oslavách 1. máje řekl, že Směr-SD je pro zakotvení horní hranice věku odchodu do důchodu v ústavě. Právě Směr-SD v roce 2012 prosadil změnu zákona, na jejímž základě se od loňska na Slovensku prodlužuje věk odchodu do penze v závislosti na průměrném věku dožití, horní věková hranice stanovena není. V Česku důchodová novela stanovila hranici pro odchod do penze na 65 let, věk ale může vláda časem upravovat podle doby dožití.