Konec plastových kelímků a brček? Senát zákaz asi podpoří, klíčový výbor je pro

Senát by měl podle svého výboru pro životní prostředí podpořit unijní zákaz či omezení některých jednorázových plastových výrobků. Na rozdíl od vlády výbor doporučil i zákaz plastových vatových tyčinek, u nichž lze plast nahradit upraveným papírem či bavlnou. Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž to podpořil, pokud existuje cenově dostupná alternativa.

Změnu vládního stanoviska náměstek připustil, ale neslíbil. "Nemůžu mluvit za vládu, že to změní," uvedl Smrž. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický uvedl, že navrhovaná směrnice EU je vyvážená a flexibilní. Některé cíle směrnice jsou ale podle něj "možná příliš ambiciózní" a "realita bude skromnější".

Evropská komise navrhla s cílem snížit znečištění oceánů plasty mimo jiné zákaz jednorázových plastových brček nebo nádobí, pokud pro ně existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. Omezení by se mělo vztahovat na nádoby na potraviny a nápojové kelímky. V případě hygienických vložek, vlhčených ubrousků a balonků má být určen způsob jejich likvidace. Členské státy by podle komise měly do roku 2025 zajistit sběr 90 procent jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh.

Stanovisko výboru nepodpořil pouze senátor Zdeněk Nytra z klubu ODS. Obává se, že směrnice poškodí české či evropské výrobce a pomůže asijským. Smrž k tomu řekl, že opatření by se kromě výrobců mělo vztahovat také na dovozce. Senátorka Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL uvedla, že evropské státy vyrobí 19 procent celosvětové produkce plastových výrobků zatímco asijské zhruba polovinu.

Předseda senátorského klubu STAN Jan Horník doporučoval, aby se směrnice týkala také malých plastových balení mléka do kávy či čaje. Plastová brčka by podle Horníka mohla nahradit slaměná nebo i makaróny. Chmelová navrhovala, aby víčka z tvrdého plastu u balených nápojů byla pevně připevněna k lahvím; podle Smrže je to možné jen u nesycených nápojů. Jan Látka (ČSSD) doporučoval zálohovat také nádoby například na kapaliny do ostřikovačů.

Směrnici by chtěla komise prosadit podle Smrže ještě ve stávajícím složení, tedy do poloviny příštího roku. Až podle konečného znění návrhu směrnice ministerstvo zjistí, jaké by měla dopady na české výrobce a dovozce, uvedl náměstek. Změny by se měly promítnou do zákonů o odpadech a o výrobcích s omezenou životností, které chce ministerstvo životního prostředí poslat do připomínkového řízení na podzim.

Návrhy by podle propočtů Evropské komise měly k roku 2030 snížit znečištění nyní zakazovanými deseti plastovými výrobky v mořích o více než polovinu a ušetřit spotřebitelům asi 6,5 miliardy eur (přes 165 miliard Kč).