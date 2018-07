Konkurzní správce H-Systemu vystěhovaných lidí lituje, rozhodnutí soudu ale vítá

Konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu s družstvem Svatopluk vítá. Umožní to vypořádat věřitele rovným dílem, řekl ČTK. Lidí, kterých se vystěhování z domů týká, lituje. V srpnu by se podle něj měl sejít věřitelský výbor H-Systemu. Lidé žijící v osmi bytových domech v Horoměřicích je mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu vyklidit do jednoho měsíce.

"Je to dobře. Neberu to jako osobní prospěch. To málo, co Smetka (Petr Smetka - odsouzený zakladatel H-Systemu) zanechal, je třeba získat," řekl Monsport ČTK. Pokud by situace zůstala nezměněná, nemohli by všichni věřitelé dostat rovný díl. Lidi, kterých se vystěhování týká, lituje.

Co se týče následujících kroků, záležet bude na věřitelském výboru H-Systemu. "Oslovili jsme členy věřitelského výboru, abychom se sešli v co nejbližší době v průběhu srpna," řekl Monsport. O dalším postupu nechtěl spekulovat. "Já jsem správcem, nejsem carem. Jsem jedním kolečkem, který má pravomoci, ale nemohu činit sám," řekl ČTK.

O dalších krocích se bude radit se svými právníky také družstvo Svatopluk. Podle zástupce družstva Martina Junka se chce družstvo co nejdříve sejít s brněnskou právní kanceláří Indra, Šebesta, Kincl. "Já teď jedu do Horoměřic, abych se sešel s těmi lidmi. Mohou propadnout emocím," řekl Junek ČTK. Zda se družstvo obrátí na Ústavní soud, nechtěl předjímat. V minulosti se družstevníci obrátili na Evropský parlament, který jim podle Junka po dvou letech odpověděl, že do věci nemůže vstupovat. Vystěhování 60 rodin ale Junek považuje za nesmyslné. Rodiny nemají rezervní bydlení, aby se mohly odstěhovat, a jsou to z velké části starší lidé.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soud musí družstvo Svatopluk vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích do jednoho měsíce. V každém z osmi domů je podle Junka 12 atriových bytů. Nejvyšší soud dospěl k opačnému závěru než v minulosti pražské soudy. Soudce NS Zdeněk Krčmář rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Předpokládá, že se družstvo obrátí na Ústavní soud. Případná ústavní stížnost nemá sama o sobě odkladný účinek. Ústavní soud jej ale může stížnosti přiznat.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. V podstatě tak investovalo do cizího majetku. Podle NS šlo družstvo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Riziko takového postupu podle NS nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří zákonná pravidla o zpeněžování majetku neporušili. Peníze po případném prodeji domů se rozdělí mezi všechny věřitele. Pohledávky za H-Systemem jsou přes dvě miliardy korun