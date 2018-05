Konvička hlásal, že „muslimy namele do masokostní moučky". Žalobce teď zastavil jeho stíhání

Státní zástupce v dubnu 2016 Konvičku obžaloval, ale soud následně případ vrátil kvůli doplnění vyšetřování. Konvičkovi za možný přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod hrozilo až tříleté vězení. Obžaloba se týkala několika konkrétních výroků, které bývalý předseda Bloku proti islámu prezentoval na internetu. V jednom z nich stálo: „Pokud vstoupíme do politiky, vyhrajeme volby, vás muslimové nameleme do masokostní moučky.“ V dalším případě podle žalobce Konvička uvedl: „Koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel. Řekli si o to sami.“

Blok proti islámu v minulosti uvedl, že kauza je zpolitizovaná. Trestní oznámení na Konvičku v roce 2015 podala jablonecká státní zástupkyně Věra Nováková. Rozhodla se tak na základě Konvičkových výroků na facebooku, o nichž se dozvěděla od svých přátel. Konvička, který je přírodovědcem a pedagogem Jihočeské univerzity, kandidoval v roce 2016 na Táborsku do senátu. Vypadl v prvním kole, když jej podpořilo 8,07 pct voličů.