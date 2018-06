Krajská opozice v ROP vítá, že chce společnost Imoba vrátit dotaci na stavbu na stavbu Čapího hnízda

„Dojde k naplnění toho, co jsme chtěli. My jsme chtěli, aby to úřad nenechal ležet. Protože to taky byla jedna z možností, že by se tím vůbec nezabýval,“ řekl dnes ČTK člen výboru za STAN Věslav Michalik. Příznivě vnímá poslední vývoj kolem kauzy i člen za ODS Dan Jiránek. „Že to vrátí dobrovolně, je dobře, protože se ušetří administrativní aparát a Imoba nebude riskovat pokutu. Myslím si, že tím minimalizuje škody,“ uvedl.

Podle Michalika dal dotační úřad svým postupem za pravdu Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který kauzu Čapí hnízdo vyšetřoval. Z jeho zprávy mimo jiné vyplývá, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé informace. Babiš závěry OLAF odmítá. Tvrdí, že tento úřad není nezávislý a kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná v ČR i Bruselu.

Výbor ROP by měl za týden schvalovat dohodu o dobrovolném narovnání, kterou připravil dotační úřad. „Co se týče obsahu, budeme o něm diskutovat," uvedl Michalik. Babiš informace o zamýšleném vrácení dotace nechtěl komentovat. "K tomu neříkám vůbec nic, protože se mě to netýká,“ řekl novinářům před odletem do Budapešti na summit visegrádské skupiny.

Imoba do dokumentu údajně nechala včlenit, že vrácení peněz neznamená, že by porušila podmínky dotace. Podle Michalika ale nejde o nic neobvyklého. Poukázal na to, že v podobných dohodách zpravidla v preambuli každá strana popíše svůj pohled na věc. „Stejně jako Imoba má nějakou svoji představu, co se událo, tak zase úřad tam konstatuje, co se stalo podle něj,“ řekl. Návrh z tohoto hlediska nevnímá jako nevyvážený. „Neznamená to, že ta jedna strana souhlasí s tím, jak to vidí protistrana,“ uvedl Michalik.

Výzvu k dobrovolnému vrácení dotace poslal úřad 4. května. Peníze měla Imoba poslat do 30 dní. Počátkem nynějšího měsíce úřad lhůtu prodloužil do 29. června. V opačném případě firmě hrozilo zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění opakovaně odmítá.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba.