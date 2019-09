Kratší pracovní týden a konec středního managementu. Banky přechází na nový způsob řízení | info.cz

Před pár měsíci oběhla médii zpráva, že digitální marketingová agentura Sherpas zavedla pro zaměstnance jako jedna z prvních v Česku čtyřdenní pracovní týden. Na Hradčanské, kde marketéři Sherpasu sídlí, se tak z práce začalo chodit domů již ve čtvrtek a zaměstnanci si každý týden užívají prodlouženého víkendu. „Snažíme se nastavit podmínky tak, abychom co nejlépe sladili osobní a pracovní život našich zaměstnanců,“ vysvětlovali tehdy majitelé agentury důvody, které je vedly k poměrně odvážnému kroku.

Mezi dravci

Mezi klienty agentury Sherpas shodou okolností patří i banky Česká spořitelna a Air bank, které jakoby se tímto příkladem inspirovaly. Právě Česká spořitelna totiž podle informací INFO.CZ testovala v posledních měsících na několika pobočkách čtyřdenní pracovní týden a zvažovala, že tuto novinku zavede celoplošně. Nakonec po vyhodnocení testovacího provozu od záměru údajně ustoupila – mimo jiné proto, že se na daných pobočkách vršila práce, kterou neměl kdo dělat. Odbory ale stále jednají o zkrácení pracovní doby s vedením banky a na stole je podle informací INFO.cz realistický scénář snížení o půl hodiny denně. „Máte pravdu, téma work-life balace je pro nás, Odbory ČS, velkou prioritou a v naší bance se snažíme prosadit zkrácení pracovní doby oproti stávajícímu zákoníku práce,“ komentuje vyjednávání pro INFO.cz zástupce šéfa odborů České spořitelny Aleš Veverka. „Aktuálně se stranou zaměstnavatele horečně jednáme o konečné podobě,“ dodává.

Svým zaměstnancům na začátku letošního roku snížil pracovní dobu i další klient agentury Sherpas – Air bank. Ta zkrouhla úředníkům pracovní zátěž na vybraných pobočkách na 35 hodin týdně, mzdu jim přitom ponechala beze změny. „Od letošního roku jsme zavedli benefit upravené pracovní doby na všech pobočkách, které jsou otevřené sedm dní v týdnu,“ doplňuje mluvčí banky Jana Karasová. Dodává, že kratší pracovní týden je výhodný i pro banku: „Nový režim se osvědčil, máme i případy, kdy si zaměstnanci, kteří uvažovali o změně místa, kvůli tomuto benefitu odchod rozmysleli. Tolik volna by v jiné bance neměli.“

O snížení pracovní zátěže pro zaměstnance uvažují podle ankety INFO.cz i další banky. Stejně jako Air bank si uvědomují, že vzhledem k rekordně nízké míře nezaměstnanosti a „vybranému“ trhu práce je schopnost banky udržet si kvalitní lidi zcela klíčová. „O snižování pracovní doby uvažujeme,“ říká tak pro INFO.cz Radek Hájek, výkonný ředitel ČSOB pro oblast lidských zdrojů. „V kombinaci s možností pracovat z domova a také vzhledem k trhu práce nám to umožní být atraktivnějším zaměstnavatelem,“ doplňuje. Další oslovené banky sice operují se standardním 40hodinovým pracovním týdnem, snaží se ale svým zaměstnancům vyjít vstříc jinak. Banka ČSOB zaměstnancům nabízí práci z domova, Equa Bank dává svým bankovním úředníkům až 30,5 dní placeného volna v roce a Raiffeisenbank využívá nabídku alternativních pracovních úvazků.

Bankovní kmeny

Větší pochopení pro pracovní dobu zaměstnanců souvisí s jiným fenoménem, který si banky v posledních měsících a letech osvojují – s agilním řízením. Z ankety INFO.cz vyplývá, že tuto formu managementu preferuje stále více bank. Některé s tím začaly experimentovat již před lety, reálně tato transformace probíhá v posledních dvou letech a zrychluje. „Z našeho pohledu agilní řízení mění hierarchické, komplexní a těžkopádné molochy na pružné a dynamické organizace, které jsou schopny mnohem flexibilněji reagovat na stále rychleji se měnící potřeby klientů a trhu,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Banky si od agilního řízení slibují větší flexibilitu a překonání strnulosti, s níž jsou tyto instituce historicky spjaté. Impulzem pro přijetí tohoto způsobu řízení, který původně vychází ze světa IT, byla mimo jiné i nedávná směrnice PSD2, která otevřela finanční trh i pro menší subjekty a způsobila tak podstatnou trhlinu uzavřenému světu bank. Banky na to reagovaly osvojováním si flexibilnějšího způsobu řízení, aby zůstaly konkurenceschopné vůči malým a dravým startupům.

Přechod na „agil“ s sebou nese poměrně dost strukturálních změn. Jedna z bank, která se do nového systému zcela ponořila, je Česká spořitelna. „V centrále jsme v rámci agilního řízení de facto odstranili střední úroveň managementu,“ popisuje jeden z důsledků přechodu na nový způsob managementu mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Z pohledu banky je podle něj agilní řízení, s nímž Česká spořitelna začala před dvěma lety, „koperníkovským obratem v řízení firem.“

„Dřívější divize, která často fungovala jako malá království, jsme změnili na kmeny, přičemž každý má na starosti jinou zákaznickou potřebu: od bydlení, denního bankovnictví až po pojištění. Kmeny se pak skládají z akceschopných jednotek, takzvaných squadů, jež tvoří okolo 10 expertů, kteří mají všechny základní kompetence od vývoje produktu přes marketing, IT, cenotvorbu až po rozpočet, aby dokázali velice rychle reagovat na jakoukoliv novou potřebu klienta,“ popisuje nový způsob fungování banky Filip Hrubý. Agilní řízení se podle Hrubého osvědčilo například na projektech nové funkcionality George, Prvobydlení či podzimní úvěrové kampaně, které banka díky tomu dokázala spustit v řádu měsíců a nikoliv let.

Na agilním způsobu řízení funguje také Air Bank, která se jako takzvaná „nová banka“ snažila jeho principy implementovat od samého začátku. „Agilním řízením vznikly v podstatě všechny nové služby za posledních pět let, mimo jiné i větší či menší vylepšení v mobilním a internetovém bankovnictví. Díky agilnímu řízení přicházíme s novinkami prakticky každý měsíc, předtím to bylo dvakrát do roka,“ srovnává benefity nového způsobu řízení mluvčí Jana Karasová.

Podle zjištění INFO.cz pak agilní přístup využívá i banka UniCredit, začíná s ním Raiffeisenbank a ve velmi omezené míře na něj sází i Equa bank. O nasazení „agilu“ do striktně definovaných oblastí, například do segmentu digitálních služeb či práce s daty, uvažuje ČSOB. Komerční banka, mBank, Fio banka a Moneta se do uzávěrky článku nevyjádřily.