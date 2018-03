Krejčíř za Čepro nedostane více než 15 let. Žalobce se neodvolal

Nepravomocný rozsudek tvrdí, že Krejčíř vytvořil společně s tehdejším obchodním ředitelem Čepra Martinem Pechanem fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava vůči Čepru za zhruba tři miliardy korun. Peníze pak v roce 2003 a 2004 vymáhali soudně, o čemž se podnik vůbec nedozvěděl. Údajný člen Krejčířova gangu Aleš Kohoutek totiž přesvědčil úřednici Čepra, aby zatajila soudní obsílky. Soudy pak domnělý nárok firem uznaly a k exekuci ve státním podniku nedošlo jen díky zásahu policie.

Pechan, který si má odpykat pět let vězení, se hájí tím, že pohledávky byly pravé. Jeho podíl na trestné činnosti bude vrchní soud zkoumat jindy. Muž totiž zaslal odvolacímu senátu zdravotní omluvenku a zároveň trval na osobní účasti u jednání. Totéž udělal i obžalovaný Aleš Zagora, Krejčířův někdejší správce a pravá ruka. Soud proto dnes jejich věc vyloučil k samostatnému projednání.

Aktuální odvolací zasedání se tak kromě Krejčíře, jeho ekonoma Siudy a svůdce úřednice Kohoutka týká už jen Iva Hricika a Tomáše Pavlíčka. Dvojice podle obžaloby padělala v červnu roku 2005 na Krejčířův pokyn 72 milionů korun a 250 milionů švýcarských franků. Falešné franky chtěl prý Krejčíř uložit v Tukovém průmyslu a hodlal podplatit některého celníka, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu a následně s penězi uprchl. Celníka se prý poté chtěl zbavit.

Hricikovi s Pavlíčkem uložil pražský městský soud tříleté podmíněné tresty. U Kohoutka odsouzeného v jiné kauze soudkyně od dalšího potrestání upustila. Siuda dostal o rok nižší podmínku. Státní zástupce Dolejší ji akceptoval, avšak chce, aby k ní odvolací senát Siudovi připojil i peněžitý trest ve výši jednoho milionu. „Je to jen 0,17 procenta z částky, kterou se obžalovaní pokusili získat,“ upozornil žalobce.

Do Krejčířova patnáctiletého trestu jsou započítána i jeho dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik a další trestné činy. Podnikatel je nyní za mřížemi v Jihoafrické republice, kde si odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Pražský soud tak odvolání projednává v jeho nepřítomnosti a z jednání se omluvili i Pavlíček a Kohoutek. Jihoafrický soud nedávno rozhodl, že Krejčíř může být vydán do Česka. Rozhodnutí zatím není pravomocné a konečné slovo bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti.