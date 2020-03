Křetínský a Tkáč darují Česku a Slovensku ochranné pomůcky za téměř čtvrt miliardy korun | info.cz

Skupiny J&T a EPH darují Česku a Slovensku ochranné pomůcky a zdravotnický materiál za 215 milionů korun. EPH většinově vlastní český miliardář Daniel Křetínský a J&T mimo jiné Patrik Tkáč s Ivanem Jakabovičem. Obě skupiny to oznámily v tiskové zprávě.

„Pozorně sledujeme snahy vlád obou států zajistit pro své občany dostatek nejpotřebnějšího materiálu k boji proti koronaviru. Uvědomujeme si komplikovanost situace a to, že žádná cesta dnes není jistá. Proto jsme využili svých kontaktů v Číně a prostřednictvím našich partnerů jsme se pokusili zajistit pro obě země alespoň to nejdůležitější. Jsem rád, že dnes můžu říct, že některé objednávky materiálu, za který jsme zaplatili první čtyři miliony eur, máme potvrzeny a již také uhrazeny a hledáme způsob, jak je dostat do země,“ uvedl Patrik Tkáč, jeden ze zakladatelů J&T.

Podle něj je právě dopravení pomůcek do Česka a Slovenska největším problémem a není vyloučené, že se jej nakonec zúčastní i jednotlivé vlády. Česká vláda už se letecký most s Čínou momentálně snaží vytvořit. Obě skupiny po zajištění přepravy budou materiál distribuovat primárně skrze svoje nadace. EPH pak pomůcky přímo daruje v Česku i městům, které zásobuje teplem, tedy především Praze, Plzni, Hradci Králové, Pardubicím, Chrudimi, Mostu a Litvínovu.

„Z mého pohledu není pomoc dnes primárně finanční záležitostí, ale otázkou schopnosti potřebný materiál zajistit. Děkuji proto Patriku Tkáčovi, že dokázal tento materiál nakontrahovat a dal nám možnost se k celé akci finančně připojit. Pokud se zaplacený materiál podaří z Číny dopravit, v což pevně doufáme, tak část přídělu pro ČR připadající na EPH poskytneme primárně městům, která zásobujeme teplem, s tím, že předpokládáme, že především respirátory použijí pro potřeby zdravotnických zařízení. Představitele těchto municipalit budeme kontaktovat po doručení materiálu do ČR,“ řekl Daniel Křetínský, většinový akcionář EPH.

Křetínský ani Tkáč nejsou prvními miliardáři, kteří v krizi způsobené pandemií koronaviru pomáhají. Skupina PPF již dříve nakoupila ochranné pomůcky a zdravotnický materiál za 100 milionů korun. Jan Barta a jeho Pale Fire Capital vytvořil spolu s dalšími technologickými firmami informační linku 1212 a vyvíjí pro stát další aplikace. Martin Hausenblas a jeho Adler zase nabídl kapacitu pro výrobu masivního množství zdravotnických roušek. A realitní magnát Radovan Vítek je ochotný státu zdarma poskytnout svých 14 hotelů pro případné zajištění péče o nemocné.