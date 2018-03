Kritika i gratulace pro Putina. Babiš a Hamáček připomněli otravu agenta

"Všichni to čekali. Myslím, že to není žádné překvapení. Ty vztahy s Ruskem teď po tom útoku ve Velké Británii se podstatně zhoršují. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Připomněl otravu agenta ruské vojenské rozvědky a pozdějšího spolupracovníka britské tajné služby Sergeje Skripala, ze které Londýn viní Rusko.

"Prezidentské volby v Rusku nepřinesly překvapení. Doufám, že prezident Putin se v příštích letech pokusí o snižování napětí v Evropě. Ze spolupráce může profitovat celá Evropa, ale míč je teď na straně Ruska. Ruská vláda by mohla začít tím, že konstruktivně přistoupí k vyšetřování útoku na bývalého ruského agenta Skripala ve Velké Británii," řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Ruské prezidentské volby dopadly dle očekávání. Potvrzuje se, že demokracie není jen nějaký volební mechanismus, vyžaduje více. Ruskou volbu plně respektujeme, naší volbou je nedostat se pod vliv Ruska. A chceme, aby toto zase respektovalo Rusko - i to putinovské," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

"Výsledek není žádným překvapením. Opoziční předák Navalnyj byl pro jistotu vyřazen ještě před volbou, voleb se tak zúčastnili pouze kandidáti bez naděje na úspěch," řekl poslanec Pirátů a stranický odborník na zahraniční politiku Mikuláš Peksa. "Zbývá pouze otázka, jestli volby rozhodla spíše státní propaganda nebo manipulace s hlasovacími lístky," doplnil.

O volebních podvodech mluví i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová zase upozornila na omezení volební soutěže. "‏V Rusku o víkendu neproběhly demokratické volby. Neexistuje tam totiž volná politická soutěž. Putin získal hlasů tolik, kolik sám chtěl a vyhrál. My se musíme snažit, aby nevyhrával u nás," napsala na twitteru.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na stranickém webu Putinovi gratuloval. "Dovolte mi popřát Vladimiru Putinovi k vítězství v prezidentských volbách. Dostavil se předpokládaný výsledek. Rusko je bezesporu významným hráčem na světovém politickém poli a já věřím, že s Českou republikou budou i nadále udržovány korektní vztahy," napsal.