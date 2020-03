Křivka nárůstu nákazy koronavirem se v Česku stabilizovala. Týden se zvyšuje stejným tempem | info.cz

Statistika každopádně vypovídá o určitém stabilizování tempa nárůstů počtu infikovaným koronavirem v Česku. I když se to může kdykoliv změnit, už zhruba sedm dní za sebou je tempo stejné. Počet infikovaných se zdvojnásobuje v pětidenních cyklech. Zatímco na začátku epidemie v Česku testy potvrzovaly dvojnásobek infikovaných po dvou až třech dnech, v posledním týdnu se stejný ukazatel ustálil.

„Podle přepočtu z našeho datového souboru se Česká republika momentálně pohybuje na čísle 5,“ řekla INFO.CZ už ve čtvrtek vedoucí tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Pětidenní cyklus dosažení „dvojnásobku“ se však drží už poměrně dlouho a ani víkend nebyl výjimkou. V sobotu hygienici potvrdili celkem 2657 infikovaných, v pondělí to bylo 1287. Množství lidí s pozitivními testy se od pondělka zdvojnásobilo za zhruba 4,85 dne.

Tento ukazatel je přitom na celém světě dnes důležitým vodítkem toho, jakým tempem by se v jednotlivých zemích mohla pandemie ubírat a kdy by se tempo mohlo začít zpomalovat. Například v Rakousku, která bylo koronavirem zasaženo dříve než Česko a míra testování je podobná, se v týdnu mezi 18. a 25. březnem zdvojnásoboval počet nakažených každé 4 dny, poté se ale tempo poměrně výrazně zpomalilo na současných 5,6 dne.

V Itálii, první evropské zemi, masivně zasažené epidemií, byl cyklus dosažení dvojnásobku v týdnu do 25. března takřka osmidenní, dnes se zvětšil na 9,4 dne. Česko v mezinárodním srovnání prakticky kopíruje cestu Německa, které také už několik dní zase dosahuje pětidenního cyklu. Ve Spojených státech se nyní zdvojnásobuje počet potvrzených infekcí každých 3,1 dne, ve Velké Británii za 3,7 dne.

Podle některých odborníků se přitom zejména v příštím týdnu rozhodne o tom, který se scénářů vývoje pandemie je nejpravděpodobnější. Například rakouský epidemiolog Stephan Thurner je přesvědčen o tom, že pokud by se následujíc týden v Rakousku cyklus dosažení dvojnásobku zvětšil na šest a pak se začal dále zvětšovat, pro Rakousko by to znamenalo pravděpodobně výhru. Zdravotnický systém by nárůst nemocných dokázal zachytit. Pokud by se ale naopak šestidenní cyklus udržel až do konce dubna, už by to bylo něco jiného. „Pak už bychom byli ve scénáři, který zahrnuje stovky tisíc infikovaných a nemocných. A to už by zdravotnický systém nemusel vydržet,“ uvedl Thurner v rozhovoru s deníkem Kurier.

V Rakousku bylo v neděli celkem 8293 potvrzených infekcí koronavirem, 86 pacientů zemřelo. Počet zemřelých se nyní zdvojnásobuje každé tři dny. Jestliže by tedy současné tempo nárůstu nákazy i úmrtí pokračovalo a stejným tempem, už ke konci následujícího týdne by tedy muselo Rakousko počítat se čtyřmi stovkami obětí epidemie.

Stejnou matematikou je možné čistě matematicky predikovat i vývoj v České republice. Pokud by pokračoval trend pětidenního cyklu dosažení dvojnásobku, evidovalo by Česko následující pátek už takřka 5400 nakažených. Počet obětí infekce je zatím oproti jiným státům naštěstí nízký. V neděli v době přípravy článku hygienici evidovali v Česku 13 zemřelých v důsledku nákazy, což znamená zatím zdvojnásobení jejich počtu za zhruba 3,2 dne.

Opět, čistě teoreticky, by při tomto scénáři mohlo být následující pátek v Česku zhruba 40 obětí epidemie. I epidemiologové ale upozorňují, že se jedná pouze o statistický propočet, který se může kdykoliv změnit ať už k lepšímu či horšímu.