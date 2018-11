Krize končí vítězstvím ANO. Ukazála ale, jak zranitelná vláda vinou Babiše je, říká expert

Andrej Babiš dnes hájí pozici své vlády při mimořádné schůzi ve sněmovně. Bez ohledu na to, co kdo dneska řekne, je dopředu jasné, že jeho druhá vláda hlasování o nedůvěře ustojí. Stane se tak také díky postupu sociálních demokratů a komunistů. A podle politologa Lubomíra Kopečka je zřejmé, že tato vládní krize končí vítězstvím právě hnutí ANO. Poslední dva týdny podle něj ale zároveň ukázaly, jak snadno zranitelná druhá vláda Andreje Babiše je.

„ANO komunikačně tuto vládní krizi nepochybně zvládlo a sociální demokraté i komunisté upřednostnili přetrvání vlády před velkou nejistotou, kterou by pro ně představoval její konec. Avšak je to pouze dílčí vítězství ANO,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Lubomír Kopeček. A dodává: „Tato vládní krize ale také ukazuje, jak snadno je zranitelná stávající vláda Andreje Babiše. Na základě pouhé jedné reportáže a několika vět v ní vyslovených se rozjela obrovská politická a veřejná bouře.“

Reálně to podle něj znamená, že se něco podobného může snadno v budoucnu opakovat. Navíc, pokračuje Kopeček, pokud státní zastupitelství příští rok obžaluje Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, bude to podle Kopečka znamenat víceméně neustálou zátěž pro fungování vlády soudním procesem premiéra, „který se navíc zřejmě časově protáhne“. „Reálně se potvrzuje to, co se rýsovalo už při vzniku této vlády,“ uvažuje politolog.



Kopeček tím má na mysli, že jde o kabinet svým charakterem udržovací. „Vláda Andreje Babiše nemá schopnost řešit významnější politické problémy této země, nemá ani schopnost prosadit dlouhodobější koncepční věci,“ vysvětluje. Důvodem je podle něj fakt, že je neustále ohrožována problémy premiéra, nejistotou, zda vůbec za pár měsíců ještě bude existovat, případně v jaké podobě bude existovat.

Kopeček v této souvislosti zmiňuje také permanentně se vracející spekulace o možnosti opření menšinové vlády hnutí ANO o podporu SPD a KSČM. „Celé se to nápadně podobá době po roce 2002, kterou charakterizovala téměř permanentní vládní nestabilita a neschopnost najít dlouhodoběji stabilní vládní uspořádání,“ uzavírá Kopeček s odkazem na vznik vlády Vladimíra Špidly, jejíž nestabilita spočívala především v tom, že disponovala ve sněmovně nejtěsnější většinou 101 hlasů.