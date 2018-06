KSČM je ochotna tolerovat vládu při splnění svých sedmi podmínek

Pro podporu druhé menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) mají komunisté sedm podmínek programového charakteru. Kabinet by měl podle nich prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před 'zcizením do zahraničních rukou'.

Komunisté trvají také na valorizaci důchodů, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podpoře výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti. „Podmínku sedmi základních programových bodů opírá KSČM o poskytnutí záruk, že bude usilováno o přijetí zákona o obecném referendu a dále, že nebude více navyšována účast ČR v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti (OSN),“ stojí v dnešním postoji výkonného výboru KSČM.

Usnesení dále uvádí, že KSČM chce mít v osobách ministrů záruku, že vládní programové prohlášení a podmínky tolerance vlády se budou skutečně realizovat. „Na základě výsledku referenda u ČSSD a po ukončení základních politických jednání rozhodne o postupu k menšinové vládě ÚV KSČM,“ uvedla strana. Příští zasedání ústředního výboru má naplánované na 30. června.

Sociální demokraté vyhlásí oficiálně výsledky vnitrostranického referenda o tom, zda vstoupit do vlády s ANO, dnes odpoledne. Z dřívějších vyjádření představitelů strany vyplývá, že převládne pozitivní stanovisko. Babiš navštíví v neděli prezidenta Miloše Zemana, kterému má v plánu představit jména ministrů své druhé vlády. ČSSD by mělo podle předchozích dohod připadnout pět míst.