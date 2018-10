Legionářův deník (II.): „Za baráky jsou latríny, ve kterých se jeden zajatec slabostí utopil...“

Zemřel téměř čtvrt století před mým narozením. Přesto ho krapet znám: svůj největší životní příběh si v zákopech první světové války zapsal do deníku. Narukoval do rakousko-uherské armády, onemocněl tyfem, po návratu na ruskou frontu se dostal do zajetí a vstoupil do legií, se kterými se přes Japonsko, Singapur a Egypt vrátil domů. Za Československo (uvědoměle) bojoval se zbraní v ruce, jako každý mladík byl ale fascinován exotickými kraji i ženami, ba dobrodružstvím vůbec. Jmenoval se Rudolf Kachlíř, byl socialista, Masarykovec a v neposlední řadě pak pyšný otec mé milované matky.

Tento díl Legionářova deníku přináší vzpomínky Rudolfa Kachlíře z jeho života v Rusku před odchodem k československým jednotkám (1916–1917). Krátce poté, co se dostal do ruského zajetí, podal přihlášku do české družiny (čímž se zřekl rakouské uniformy). Dostal tak možnost pracovat i pobývat mimo tábor. První díl popisoval jeho zážitky z ruské fronty. Třetí díl, který bude zveřejněn zítra, přinese poznámky z legionářského tažení. Snímky a kresby pocházejí z legionářova deníku.

7. června 1916

Přicházím do ležení zajatých Rakušáků. Je tady mnoho Maďarů a říšských Němců. Konečně jsem našel několik známých od našeho pluku. Vedli nás kozáci na koních. Kdo nešel rychle, dostal „nagajkou“ (bičem pleteným z kůže). Okolo cest se povalují mrtvoly Rakušáků a Němců. Ruské vojáky už pohřbili. Jídlo nedostáváme. Ženou nás do Ruska jako stádo. Transport se stále zvětšuje, jak přivádějí nové houfy. Pochod se táhne do nekonečna jako had.

10. června 1916

Dali nám ráno čaj, neslazený. A každému dvě kostky cukru a černý chléb. Ten se dělá takto: mouka jest žitná, semele se vše, otruby žádné nezůstanou. Prý aby byl chléb výživnější. Tato semlenina se naválí do plechového kotle, do kterého předem nalili pivních kvasinek. To vše se promísí, přidají vodu a znovu promísí. Sůl se nedává. Pak to spleskají do plechových nádob a pečou v peci na zemi splácané z hlíny. Chléb se zpola udí, zpola peče. Že chléb velmi nechutná, to je samozřejmé.

16. června 1916

Zajatecký tábor je plemeniště cholery a tyfu. Tady prý zemřelo 16 000 lidí. I teď najdeš za stromem mrtvého, kterého zajatci odtáhnou za tábor do jámy a zalijí vápnem. Jsou zde různé pronárody. Bídy a hladu moc. Za baráky v lese jsou obrovské latríny, ve kterých se v tyto dny jeden zajatec utopil. Spadl tam slabostí. Všechno, co máš, musíš bedlivě střežit, neboť ti to hned ukradnou. Stává se, že ti ve spánku zujou i boty!

18. června 1916

Ráno nás už v táboře u města Syzraň (v Samarské oblasti nynější Ruské federace – pozn. redakce) sepisují podle národností. Přišli sem kluci od české družiny a vypravují, že bude České království a králem bude bratr cara. Abychom šli válčit proti Rakušákům, kteří budou brzy poraženi. Vyžádali jsme si lhůtu na rozmyšlení. Na frontu se člověku dvakrát nechce, je rád, že jednou vyvázl. Ale jako první do Čech? To snad by bylo dobré.

(Kamarád) Kyselka pravil, že bychom se měli jít informovat do kanceláře dobrovolců, jak to vše vyhlíží. Tam nám řekli, že můžeme jít také na práci a dostaneme ruské občanství. A až bude třeba, tak nás zavolají. Přihlásili jsme se a dostali potvrzení, že jsme „českije dobrovolci“. Trochu mne pak mrzelo, co jsem to provedl, ale odvolat už nešlo. Jest-li to Rakousko neprohrá, tak je se mnou a našimi zle! Já již domů nesmím… Dnešním dnem mi jde o krk, dostane-li mne Rakousko do drápů.

7. září 1916

Mluvím a píšu již obstojně rusky. Na jaře půjdu někam ven na práci. Bláta na ulicích je k utopení. Nejsou tu žádné kanály a stoky. Tak teče voda středem ulice a vymílá jámy, které pak zavážejí na jaře smetím. Pěkné hospodářství. Bída o chléb v Rusku není. Také látek a jiného tovaru je dost.

26. září 1916

Zajímavé je sčítávání zajatců při večerní přehlídce. Ruští vojáci a poddůstojníci jsou negramotní. Počítat umí jen do deseti a pak do čtyřiceti v desítkách. Postaví zajatce do řady a počítá: adin, dva, tri, četýre, pjať, šesť, sem, vosem, devjať, desjať. Zvedne kámen a položí za zajatého, který byl desátý. Až má všechny spočítány a rozdělený po desítkách, jde a spočítá kameny. Kolik kamenů, tolik desítek. Je-li některý ze zajatců nepřítomen, tak se kámen posune nohou dál. A situace je zachráněna. Je při tom legrace. Zvláště, když kluci kámen odkopnou.

10. prosince 1916

Jsem zaměstnán na pile. Pracuji v kanceláři se dvěma ruskými úředníky a jednou dcerkou… Večer chodím do baru nebo kina. Včera jsem byl v „Dorcev“ baru. Vystupuje tu francouzský tanečník – podařená figura. Mimo něj je tu Tatarka, která tancovala úplně nahá. Bylo jí vše vidět. Oholené!

1. února 1917

I já se tady částečně zamiloval do mladé paničky Poly V. Její muž je důstojníkem, touto dobou na frontě u Varšavy. Vzala mne k sobě do bytu parádně zařízeného… Svlékla se a zůstala v nedbalkách. Pak donesla likéry, což mi dodalo. Tak jsem poprvé v Rusku užíval plnými doušky. Konečně, že to bylo příjemné, není pochyb. Panička mladá (21 let), zkušená, rafinovaná a já – venkovský (blbounek). V devět hodin mne probudily sluneční paprsky a zastaly mne ležícího v posteli vedle Poly, která poloodkrytá spala s úsměvem na obličeji. Skočil jsem z postele, rychle na sebe vše naházel a spěchal, rozloučiv se s ní, do služby.

20. února 1917

Jaká to krásná jízda lodí (po Volze). Stojíš a pozoruješ ruch okolo řeky. V některých místech se Volha rozlévá až do šíře 30 kilometrů jako moře. Sem tam plují bárky a parníčky, z nich zní volání a zpěv. Občas zahučí siréna. V noci volá siréna každých deset minut. Okolo břehu vidíš mlýny a roztroušené po široširé rovině vesničky. Jaká je ta Rus rozlehlá.

9. března 1917

Jedeme jako zajatci na práci do vesnice Ořechovky. Jedeme na loďkách po Volze. Teď popíšu, jak se v Rusku berou zajatci na práci.

Dojde transport doprovázený vojáky na vesnici, a zajatci jsou předáni starostovi. Pak přijdou „mužici“ (sedláci) i „soldatky“ (ženy mající muže na vojně) a vybírají si zajatce. Ohmatávají a prohlížejí je jako dobytek. Při tom se ptají „znaješ pachat (orat), lošadi kormit (krmit koně)?“ Z pravidla to žádný zajatec neumí (každý to alespoň říká). Tito venkované jsou hrozně nevědomí. O tom svědčí jejich otázky: „Jesť u vas, taky sabaky kak zděs ?“ (Máte u vás také takové psy jako tady?). Anebo: „Solnce světit u vas kak zděs ?“ (Svítí u vás také slunce?). Na to dostanou spletité odpovědi a jsou nevědomější než dříve…

Oblek mají vesničané chudý. Plátěné „štany“ (kalhoty) a „soročku“ (košili). Vše doma tkané. Boty nosí jen bohatá děvčata a bohatí sedláci (kulaci). Jinak se chodí v „laptích“ (sandálech upletených z lýka), které jsou motouzem přivázané k noze. Noha se před obutím zavine „porťankou“ (onucí z pevného lněného plátna). V tom se chodí i v zimě. Při krutějších mrazech se nosí „válenky“(boty z tlačené plsti a dobytčí srsti). Maso se nejí, je vzácností. Omastek je zde olej ze slunečnic nebo z prosa. Ryb je dost. Jsme na břehu řeky Volhy.

15. května 1917

Převrat v Rusku! Zastřelili Rasputina. Rusové sesadili cara a nastoupila vláda s předsedou Miljukovem v čele. (Léčitel a mystik G. J. Rasputin zemřel už na konci roku 1916. Pavel Miljukov byl pouze ministrem zahraničí v prozatímní vládě sestavené po únorovém sesazení cara, z funkce odstoupil zkraje května – pozn. redakce).

25. května 1917

Dnes přišel komisař od (české) družiny. Pojedeme do vojska. Chodíme agitovat po lágrech a vesnicích, aby nás bylo hodně. Někteří nechtějí ani slyšet. Je to pakáž zbabělá! Je nás 23 dobrovolců v Syzrani. Celé dny běháme a mluvíme do zajatců, Čechů i Slováků, kterých je zde a v okolí přes šest stovek. Manifestujeme s ruskými vojáky a řečníme na rozích ulic.

30. května 1917

Již je nás 25 dobrovolců. Zítra jedeme k pluku Jiřího z Poděbrad. Denně dostáváme 70 kopějek jako vojáci stravného.

Původní, rukopisný deník je zde editován a výrazně krácen. Celý text k tisku připravuje vydavatel Bedřich Maleček, významnou část vzpomínek Rudolfa Kachlíře již publikoval v knize „Slavkov u Brna v době světových válek“ (BM typo, 2017). Ilustrace pocházejí z archivu rodiny Kachlířových a Novotných.