Letištní radary z Pardubic dobývají světový vzdušný prostor | info.cz

Když se v pardubické firmě ELDIS, která se se zabývá vývojem a výrobou letištních radarových systémů, rozezvučí telefon, je téměř na 100 procent jisté, že volající bude z Číny. Společnost v současnosti plánuje zahájit obchodní spolupráci s čínskými státními firmami na dodávky radarů. Do portfolia podniku tak směřuje další významný odběratel. Aktuálně ELDIS dodává své výrobky do 25 zemí a za obchodem se nezdráhá rozjet ani daleko do světa. Spolupracuje například s Rovníkovou Guineou či Surinamem. O tom, jak do skladby obchodních destinací zapadá Čína, kolik radarů chce firma letos prodat a kdo bude dalším odběratelem, jsme mluvili s ředitelem firmy ELDIS Pardubice Alešem Jedličkou.

Čína vás teď hodně zaměstnává, zrovna tady máte delegaci, se kterou ladíte obchodní podmínky. Co konkrétně se již podařilo v souvislosti s Čínou zrealizovat?

V současnosti je 13 uzavřených obchodních smluv s čínským partnerem. Jedná se konkrétně o 4 kombinované radary a 8 sekundárních radarů. Poslední radar je primární, který bude součástí již několik let provozovaného místního radaru. Ten bude zároveň rozšířen a obohacen o další funkce. Vzhledem k současnému vývoji situace a prohlubující se spolupráci s tímto zákazníkem se budeme v blízké době účastnit tendru na dodávku dalších 11 radarů.

Jedná se pouze o jednorázový obchod, nebo chcete s Čínou spolupracovat dlouhodobě?

Hodně bude záležet na tom, jak se nám s Čínou podaří uskutečnit rozjednané projekty. Na nich uvidíme, jak obě strany fungují a do jaké míry budou tyto zakázky zapadat do našeho výrobního a vývojového konceptu. Jedná se však o zemi s velkými možnostmi, proto si myslím, že by se mělo jednat o delší než nárazovou spolupráci.

Na jakých dalších zakázkách nyní ELDIS pracuje?

Aktuálně se jedná o celou řadu nových či již rozběhnutých projektů. Dá se říct, že v současnosti máme téměř maximální počet zakázek a pracujeme na maximu svých výrobních kapacit, které dále rozšiřujeme. Například v Indii jsme instalovali 3 sekundární radary MSSR – 1 ve městech Aurangabad, Berhampur a Bikaner. V procesu výroby jsou dále radary pro zákazníky z Jordánska a Bulharska. V nejbližších týdnech pak dodáme poslední ze zasmluvněných radarů pro Armádu České republiky. Současně s vývojem, výrobou a instalací radarů probíhají i modernizace radarů ve Vietnamu a v Maďarsku, kde jsme dodali radary již před 15 lety. V současnosti se již účastníme tendrů ve 4 zemích. Konkrétně jde o Slovensko, Indii, Norsko a Maroko. Vedle toho sledujeme aktivity v Thajsku, Africe nebo například v Polsku, kde už jsme také realizovali naše instalace.

Radary ELDIS pokrývají 80 procent vzdušného prostoru Indie. Proč zrovna Indie?

Na začátku je nutné říct, že Indie není zemí, kde bychom měli nejvyšší úroveň pokrytí. V Česku a dalších okolních státech dosahuje společnost pokrytí i 100 procent. Díky velké rozloze vzdušného prostoru Indie a velkého počtu přeletů nad indickým vzdušným prostorem je země pro společnost velmi důležitým zákazníkem a partnerem.

„Příběh“ Indie začal již v roce 2012, kdy se podařilo firmě ELDIS v silné konkurenci získat tendr na 8 kombinovaných radarů RL-2000/MSSR-1. Asi nikdo v té době ještě netušil, jak velká spolupráce mezi Airports Authority of India (AAI) a společností ELDIS následně vznikne. Netrvalo dlouho a v letech 2014 až 2018 přišly další velké indické zakázky. Už teď se netajíme tím, že naším cílem je 100 procent pokrytí vzdušného prostoru Indie. Bojujeme tam o každou další zakázku a snažíme se, aby spolupráce byla ještě o něco hlubší, než je teď.

Na které země se chcete soustředit v příštích letech a které radary budete zemím nabízet?

V příštích letech se budeme soustředit hlavně na tendr pro národní norské aerolinie AVINOR. Další spolupráce v tendru chystáme s indickou firmou AAI na dodávku 5 kombinovaných radarů. Pokud tato zakázka dopadne výborně, pak už budeme opravdu malý krok k tomu, abychom zajistili zmiňované 100procentní pokrytí indického vzdušného prostoru. A teď na jinou část kontinentu – v Jižní Americe bychom chtěli rozšířit své aktivity a pokusit se tak ukončit monopol naší konkurence. Díváme se i k našim sousedům, konkrétně na Slovensko, kde bychom rádi zopakovali úspěch projektu pro tamní ministerstvo obrany, který se týká dodávek 3 souprav radarů.

Chystáte se více zapojovat také do tendrů, které vypíše Ministerstvo obrany ČR?

Určitě ano, rádi bychom rozšířili spolupráci s Ministerstvem obrany. Když rezort vypíše tendr, kterého se máme šanci účastnit jako dodavatel, snažíme se na něj vždy reagovat a zapojit se. Ministerstvo obrany je pro nás dlouholetým a velice váženým zákazníkem.

S rostoucími zakázkami potřebujete i nové pracovníky. Jak a kde je na trhu práce hledáte?

Naše společnost bojuje s nedostatkem odborně vzdělaných pracovníků, a to hlavně v oblastech radiotechniky, elektrotechniky, softwaru a hardwaru. Lidi nám chybí i na pozicích ve výrobě, montáži a v servisu, kde hledáme mimo odbornosti také ochotu cestovat a domluvit se cizím jazykem. Je skoro nemožné sehnat v tomto oboru pracovníky s praxí, proto je část vlastní kapacity odčerpána na zaškolování nových kolegů. Obnovili jsme spolupráci s vysokými a středními školami, kde nabízíme témata pro odborné práce a využíváme podpory holdingu Czechoslovak Group, jehož jsme součástí a v některých oblastech kooperujeme s jeho dalšími firmami.

Zvažujete, že byste se v budoucnu založili nějaké odborné kurzy pro studenty, kteří se pak mohou stát vašimi zaměstnanci?

Zvažujeme nebo už dokonce realizujeme různé aktivity, které nám umožní oslovit mladé studenty nebo učně. Neradi bychom přišli o generaci lidí, kteří mají k našemu oboru blízko, a proto je potřeba dosavadní zkušenosti a know-how předávat dál, dobré je začít právě u mladých lidí. Hlavně jde o praxi přímo ve výrobě, na montáži nebo v technickém úseku. Spustili jsme i jednání o otevření předmětů na jedné z vysokých škol, které by se zabývaly přímo radarovou technikou. S ohledem na naše obchodní aktivity v zahraničí hledáme nové kolegy i mimo území České republiky.

Jak rychle se vyvíjejí a mění technologie letištních a přistávacích radarů a vůbec celého systému pro řízení letového provozu?

Ve všech oblastech průmyslu jde technický a technologický pokrok neskutečně dopředu. Náš vývoj je spojen s vlastní výrobou a důrazem na spolehlivost nejen celého zařízení, ale jednotlivých komponent. Ve finále naše zařízení poskytují data pro řízení letového provozu a tam musí být kvalita a spolehlivost na prvním místě. Zkrátka, musíme sledovat všechno, co se v našem odvětví děje, a tím myslím i novinky naší přímé konkurence nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Jak se novým trendům a vývoji přizpůsobujete?

Třeba tím, že náš technický úsek pracuje na několika inovačních projektech, které postupně přecházejí do fáze testování, aby bylo možné je zařadit do sériové výroby. V převážné míře reagujeme těmito projekty na požadavky našich zákazníků. To je jedna část vývoje, nebo spíše inovace našich produktů. Ta druhá se zabývá moderními technologiemi v oblasti neuronových sítí, kvantové fyziky, kybernetické bezpečnosti a integrace dat poskytovaných instalovanými radary.

Kolik chcete do inovace výrobků a moderních technologií investovat?

V letošním roce investujeme 60 milionů korun z toho zhruba 30 procent cílí do nových technologií. Na příští rok plánujeme investice na úrovni 100 milionů Kč s podobným podílem pro vývoj a inovace.

Dá se s ohledem na vývoj zakázek už nyní říct, že dosáhnete výrazně plusových hodnot?

Máme před sebou závěr velmi náročného roku a ještě velký kus práce před sebou, ale očekáváme obrat atakující 1 miliardu korun a EBITDu přesahující 300 milionů Kč. Nejdůležitější pro další období bude kvalitní kolektiv lidí, jejich zvyšující se odbornost, znalosti a realizace všech investic směřujících do rozšíření výrobních a vývojových aktivit. Nutno podotknout, že společnost meziročně navýšila svoji výrobu téměř o 60 procent, nabrali jsme za první pololetí 40 nových zaměstnanců a to, že se daří realizovat všechny nasmlouvané zakázky, je obrovskou zásluhou všech našich zaměstnanců, kterým za to patří ze strany celého vedení společnosti velké díky.