Lex Mynář? Poslanci se neshodli, jestli má mít kancléř nejvyšší prověrku

Poslancům vesměs vadilo, že míří na jednoho člověka, a to na kancléře prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře. Zpravodaj Jan Chvojka (ČSSD) nepokládá za šťastné, že jeho jméno figuruje přímo v důvodové zprávě. „Je to v podstatě lex Mynář,“ řekl o předloze Zdeněk Ondráček (KSČM). „Nebudu zvedat ruku pro další zmetek, kterým lex Mynář je,“ prohlásila bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

Ačkoli stejnou výtku, tedy, že novela míří na jednoho člověka, vznesl také například Marek Výborný (KDU-ČSL), vzhledem, jak uvedl, nízké politické kultuře na Hradě by ji podpořil. Předsedovi výboru Marku Bendovi (ODS) zase vadí další část předlohy, podle níž by kancléř nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích.

„Zpřísnění podmínek je na místě,“ hájila za předkladatele novelu Věra Kovářová (STAN). Skutečnost, že kancléř by musel mít nejpřísnější bezpečnostní prověrku, by podle ní mohla ochránit prezidenta. Rovněž Kovářová zmínila naději, že by se zlepšila politická kultura na Hradě. „Je to určitý signál, který vysíláme směrem k Hradu,“ řekla Kovářová.

Pro návrh, aby výbor doporučil schválení novely, hlasovalo pět ze 16 přítomných členů výboru. Pro návrh předlohu zamítnout, jak jej podal Ondráček, zvedlo ruku osm poslanců a nebyl přijat o jediný hlas. Pokud by novela platila, kancléř by musel získat nejpřísnější prověrku do roka.

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl proti tomu bránit soudní cestou.

Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu odmítla pro nesystémovost. Uvedla také, že není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení Vyhrazené nebo Důvěrné.

Dosavadní úpravu postavení kancléře pokládá hnutí STAN za nedostatečnou. Zákon jen uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident.