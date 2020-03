Lidé začali šít roušky podomácku, třeba v Huse na provázku. Chybí ale bavlněná látka | info.cz

„Od neděle jsme v CED (Centrum experimentálního divadla, pod které spadá Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo, pozn. red.) v kontaktu s Adamem Vodičkou z Hotelu Anybody. Založili jsme s ním dobrovolnickou šicí dílnu na výrobu roušek v Divadle Husa na provázku. Už v neděli jsme ušili 150 roušek. Dnes se snažíme zlepšit technologii výroby, aby to bylo rychlejší,“ píše mi ředitel CEDu Miroslav Oščatka s tím, že by bylo dobré, aby se o jejich iniciativě dozvědělo co nejvíc lidí, obzvláště těch, kteří mají čas a sílu pomoci.

„Moje žena,“ pokračuje Oščatka, „jako někdejší technolog nyní pracuje na zlepšování procesu výroby, ale jde to ztuha.“ Jednou z příčin pomalejšího rozjezdu iniciativy je podle jeho slov fakt, že na ní v Huse na provázku nepracují lidé z výroby, nýbrž dobrovolníci z řad herců a dalších zaměstnanců a příznivců divadla, kteří se tak klopotně a za běhu učí vyrobit věci, jež stát nezvládl obstarat jinde, u profesionálních firem.

„Také je zde sběrné místo, aby sem lidé mohli přinášet roušky, které ušijí doma, nebo alespoň materiál. Rozjednané máme také dvě profesionální šicí dílny, mohly by být již v úterý – jen zázemí a stroje –, vše ostatní musíme zařídit sami,“ vysvětluje ředitel organizace, které se jindy stará o chod dvou divadelních souborů, kterými prošli mimo jiné Bolek Polívka, Iva Bittová, z mladších pak Robert Mikluš, Robert Kniha, Petra Bučková či Jana Plodková.

Oščatka zároveň říká, že kontaktoval ředitele brněnského Národního divadla Martina Glasera s tím, že pokud budou něco šít v jejich dílnách, můžou to od nich vybrat a předat dál. „Máme domluvenou dezinfekci ušitých roušek a jsme ve spojení s krajským krizovým štábem. Máme dlouhý seznam, kde všude jsou roušky potřeba. Staří lidé vzali divadlo útokem,“ zdůrazňuje s tím, že nyní řeší, zda budou vyrobené roušky distribuovat potřebným sami, anebo zda to zajistí Jihomoravský kraj.

Veřejnosti nakonec vzkazuje, že lidé z řad dobrovolníků šijí od 8:00 do 20:00 hodin. „Lidé mohou do divadla nosit materiál či vlastní roušky od 8:00 do 18:00 hodin. Od zítřka také namísto pokladny zřizujeme infolinku,“ vzkazuje divákům Husy na provázku a zdůrazňuje, že jim chybí materiál, konkrétně bavlněné látky, a bude rád, pokud jej někdo věnuje.

„Velký problém jsou také šňůrky. Nejsou a jejich výroba z látek velmi zdržuje celý proces,“ dodává Oščatka. V neposlední řadě říká, že se pokouší řešit dodavatele. „Ale jsou zavření, často neberou telefony, mají problémy s naskladněním, neboť je vše zavřené atd. Snad se to změní po případném uvolnění zákazu,“ uzavírá ředitel CEDu a dodává, že jsou v kontaktu také s Divadlem Bolka Polívky. „Pokud by bylo potřeba, jsou ochotní také poskytnout prostor pro podobnou dobrovolnickou dílnu.“