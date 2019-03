Lidovci míří z přeplněného středu doprava. Je to hodně riskantní cesta, míní Jelínek | info.cz

„Mám pocit, že lidovci nyní víc míří napravo. Je to zřejmě dáno středolevým profilem vlády, kterou z opozice kritizují. Zajímavé je například pošilhávání pánů Bartoška a Výborného po ODS, kterou přitom Josef Lux pokládal za stěžejního protivníka KDU-ČSL. Dnes se ale víc než středovou stranou lidovci cítí být poslední baštou konzervatismu, a podle toho si hledají partnery. Je to podle mě hodně riskantní cesta,“ komentuje aktuální strategii lidovců politický analytik Lukáš Jelínek.

Faktem je, že KDU-ČSL doposud byla stabilizačním prvkem české politiky, který byl schopen být součástí levostředových i pravostředových vlád. Ostatně v opozici se lidovci v novodobých dějinách České republiky ocitli po volbách v roce 2017 teprve potřetí: poprvé do opozice zamířili v letech 1998 až 2002, tedy v čase opoziční smlouvy, kdy u vlády byla ČSSD tolerovaná ODS. Podruhé se tak stalo po volbách v roce 2010, kdy KDU-ČSL dokonce vypadla z Poslanecké sněmovny. Ve všech zbývajících letech byli lidovci součástí vládní architektury, za což jsou sice mnohdy jízlivě kritizováni, avšak pro celkový vývoj politiky to má spíše pozitivní dopad.

Zkrátka řečeno, KDU-ČSL obrušuje extrémy a politický provoz tlačí do středu. Pokud se pod tlakem přeplněného středu, ve kterém kromě lidovců aktuálně operují přinejmenším také TOP 09, Starostové a nezávislí a Piráti, rozhodli posunout těžiště své politiky doprava, jde sice o přirozenou reakci, ale podle Jelínka by bylo chytřejší hledat inspiraci v minulosti, kdy se lidovci například pod vedením Josefa Luxe otevírali nezávislým, středovým, ba i liberálnějším osobnostem. Jelínek v této souvislosti mluví třeba o Petru Pithartovi, Janu Sokolovi nebo Martinu Bursíkovi. Zároveň připomíná, že pro ně byla vždycky klíčová role a schopnost integrovat.

Jinak řečeno, Jelínek je přesvědčený, že lidovcům nebude stačit pouze zastřešit konzervativní drobotinu. „Politici KDU-ČSL si to uvědomují, Jan Bartošek dokonce mluví o oprášení modelu čtyřkoalice. Jenže proti tomu hovoří úprk lidovců z předvolební koalice se STAN, nebo neschopnost dohodnout se před evropskými volbami se STAN a TOP 09. Svár mezi hrdostí na svoji značku a potřebou kooperovat bude v KDU-ČSL cítit stále,“ myslí si Jelínek. KDU-ČSL má podle něj ale budoucnost jen tehdy, když ukáže ochotu ke kompromisu, programovému i personálnímu, který stavbu společných kandidátních listin vyžaduje.



Pro lidovce přitom platí, že stejně jako ostatní tradiční formace čelí nejpozději od voleb v roce 2010 úprku voličů. Postačí dvě čísla: zatímco v roce 1998 dalo svůj hlas KDU-ČSL 537 013 lidí, v roce 2017 jich bylo už jen 293 643. Během necelých dvaceti let tak lidovci přišli téměř o 250 tisíc voličů, což je v jejich případě bezmála polovina. Cíl a úkol nového předsedy tak bude jasný. Najít pro KDU-ČSL recept, jak zůstat také v budoucnu relevantní silou české politiky. Netřeba dodávat, že to nebude jednoduché.



„Úbytek voličů je problém všech tradičních stran. Receptem je méně strnulé a více aktivistické pojetí politiky, včetně on-line přítomnosti na sociálních sítích, rychlých reakcí a podobně. Stejně jako sociální demokraté nebo komunisté potřebují i lidovci podchytit hlavně mladší voliče, a k tomu musí zvolit i adekvátní formu,“ glosuje aktuální pozici a možnosti růstu lidovců Jelínek. A nutno podotknout, že KDU-ČSL čelí ještě jednomu specifickému problému, který se přímo dotýká jádra jejího ideového ukotvení. Pro každou křesťansky orientovanou formaci platí, že pokud nechce přijít o svou identitu, musí více či méně důsledně projevovat svoji křesťanskost.

Což jí ale může, obzvlášť v nenáboženské společnosti, jakou je ta česká, znemožňovat oslovovat nové voliče. Podle Jelínka by ale v tomto ohledu postačilo, pokud by se lidovci inspirovali u papeže Františka. „Je velmi populární i mezi nevěřícími, poněvadž nezastává ideologické postoje, ale o to víc se zaměřuje na sociální či environmentální otázky a kvalitu života. Na to vše lze nahlížet a to vše lze interpretovat i z křesťanských pozic. Pokud bude mít ale v českém prostředí patent na křesťanství přístup reprezentovaný kardinálem Dukou, budou to mít i lidovci při oslovování nových voličů těžké,“ uvažuje politolog.



A pak je tu ještě jeden závažný moment, který musí každého člena KDU-ČSL trápit: strana trpí regionálními disproporcemi. Zatímco třeba na severu Čech lidovci oslovují mizivé procento voličů, na Zlínsku jsou schopni některé typy voleb vyhrávat. I v tomto ohledu jim Jelínek doporučuje spolupracovat. „S dalšími stranami, ale i se spolky, prostředím, kde se pohybují lidé, kteří by mohli za nějakých okolností dát lidovcům či společné kandidátce, na níž budou i oni, svůj hlas.“ To vše si členové jedné z nejstarších parlamentních stran nepochybně uvědomují, a pokud víkendový sjezd potvrdí úkrok vpravo, už jarní evropské volby minimálně naznačí, zda jde o efektivní strategii.