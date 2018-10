Loupež za bílého dne bez zločinců. Kauza lithium spustila politickou lavinu. Jak vypadá rok poté?

Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem podpis memoranda prezentovalo jako snahu ČSSD vytunelovat a okrást stát.

„Je to naprosto skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy. Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme,“ rozčiloval se před volbami Andrej Babiš.

„Je to skandál, je to krádež a my uděláme všechno pro to, aby to memorandum bylo neplatné,“ hřímal na mimořádné schůzi sněmovny právě před rokem.

Po roce je zjevné, že nikdo národní bohatství nerozkradl, z lithia není „nové OKD“ a nakonec – i bývalý ministr Jiří Havlíček, který memorandum podepisoval, je dnes na ministerstvu průmyslu (které je resortem ANO) náměstkem zodpovědným za sekci legislativní a provozní. I když Andrej Babiš veřejně sliboval, že „na Havlíčka podá trestní oznámení“.

Memorandum o porozumění vypověděl letos 1. března z vůle Andreje Babiše tehdejší ministr průmyslu Tomáš Hüner. Šlo ale spíše o symbolické gesto a završení předvolebního boje.

Povolení k těžbě lithia v České republice má stále jen jedna těžební organizace – Cínovecká deponie, a.s., společnost kterou vlastní investiční fond RSJ Investments miliardáře Karla Janečka a jeho partnerů ze společnosti RSJ.

„Dosud však Obvodnímu báňskému úřadu neohlásila zahájení těžby. Jedná se o odkaliště u Dubí,“ upřesňuje mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

V průběhu letošního roku získala „oprávnění stanovením dobývacího prostoru“ i další organizace patřící pod RSJ Investments – Sanaka Industry.

„Povolení k těžbě v dobývacím prostoru ale zatím neobdržela. Jedná se rovněž o odkaliště po bývalé těžbě barevných kovů Horním Slavkově,“ říká mluvčí Machek.

Geologický průzkum v Horním Slavkově odhadl možnosti těžby na 5400 tun čistého lithia. Celkem by těžba mohla trvat zhruba 14 let.

Mnohem zajímavější je potenciální těžba pod Cínovcem v Krušných horách. Podle společnosti Geomet (Europen Metal Holdings) se zde nachází až pět procent světových zásob lithia. „Česká republika je tak jedním z nejvýznamnějších ložisek tohoto významného kovu v Evropě,“ stojí na webových stránkách firmy.

Geomet (Europen Metal Holdings) stále povolení k těžbě lithia na Cínovci nemá. Operuje jen povolením k průzkumu; geologický průzkum na potenciálním ložisku provádí už téměř deset let.

„V současné době společnost EMH nedisponuje žádným povolením těžby. Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí má společnost EMH možnost provádět pouze průzkumné práce, jejichž součástí jsou i průzkumné vrty. O povolení 13 průzkumných vrtů rozhodl krajský úřad Ústeckého kraje. Je třeba zdůraznit, že tohle povolení není povolením těžby,“ říká mluvčí ministerstva průmyslu Milan Řepka.

Státní podnik Diamo, který ve svých loňských projevech opakovaně zmiňoval Andrej Babiš, se v akci lithium aktuálně nijak neangažuje. „V současné době jsme státní podnik Diamo vyzvali, aby indikoval možnosti a kapacity pro zapojení do tohoto projektu,“ říká mluvčí Řepka.

Za připomenutí stojí fakt, že vloni koupila podíl ve společnosti Europen Metal Holdings investiční skupina Arca Capital slovenského miliardáře Pavla Krúpy.

Těžební firmu, do níž Krúpa kapitálově vstoupil, prezident Miloš Zeman vloni před volbami nazval „australskými zloději“. Nyní hodlá Zeman Krúpu ocenit státním vyznamenáním za „boj proti ekonomickým zm*dům“ (jak se v živém rozhlasovém vysílání vyjádřil sám prezident).

Text vyšel původně na webu HlídacíPes.org. Publikujeme ho se souhlasem redakce.