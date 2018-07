Lukrativní adresy v centru Prahy i zemědělská půda. Tuzemské politické strany mají nemovitosti za stamiliony

Pro některé jsou vítaným zdrojem příjmů a zázemím, jiné se bez nich obejdou. Politické strany v Česku se k vlastnictví nemovitostí staví různě. Nejlukrativnější adresy má ČSSD. A další pozemky přidávají aktuálně do sbírky komunisté, inforuje deník E15.

Jen čtyři z devíti sněmovních stran vlastní budovy a pozemky. Slouží jim nejen jako hlavní či regionální sídlo, ale část z nich i pronajímají, což jim přináší miliony ročně.

Své portfolio v současnosti rozšiřuje KSČM. „Plánujeme koupit pozemek, který jsme využívali. Po digitálním zaměření se totiž zjistilo, že není v našem vlastnictví,“ uvedla mluvčí komunistů Helena Grofová s tím, že se jedná o menší pozemek mimo Prahu.

Komunisté mají zdaleka nejvíce nemovitostí ze všech sněmovních stran. Kromě budov a k nim přilehlých pozemků jim patří i zemědělská půda či krajinné oblasti. Většinu ze 71 realit získala KSČM jako nástupkyně bývalé předlistopadové KSČ, část koupila z vlastních zdrojů. „Je to do jisté míry jistota, že jste ve svém. Když máte nájemní smlouvu, nikdy nevíte, co se může stát,“ říká komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Nejhodnotnější komunistickou nemovitostí je hlavní sídlo strany v pražské ulici Politických vězňů, které KSČM koupila po roce 1989 od Českých drah za 52 milionů. Za tržní cenu půl miliardy korun se komunisté pokusili budovu prodat v roce 2005, ale na poslední chvíli ucouvli.



Jak si vedou ostatní?

