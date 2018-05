Lže, likviduje policie a odmítá debatu, pustili se lidé na Staroměstském náměstí do Babiše

Demonstranti v Praze s sebou měli transparenty s nápisy Chcete měnit ústavu? a Demokracii, nebo raději koblihu? Lidé si pak přelepili ústa a několik minut mlčky stáli. Jeden z organizátorů Mikuláš Minář vystoupil s „němým projevem“, kdy lidem ukazoval papíry s nápisy. Na těch stálo, že Babiš lže, likviduje nezávislou policii a odmítá veřejnou debatu. Některé nápisy odměnili lidé potleskem. „Toto byla ta nejzajímavější diskuse, kterou kdy kdo s naším premiérem vedl,“ řekl pak Minář. „Děkuji, že se nebojíte říct nahlas svůj názor,“ dodal v nadsázce.

Po půl hodině se protest vydal k úřadu vlády. Lidé celou cestu mlčeli. U Strakovy akademie drželi minutu ticha za všechny utlačované a za to, aby byli všichni trestně stíhaní spravedlivě vyšetřeni. Naproti úřadu také nechali na zdi vzkazy Andreji Babišovi, který je trestně stíhán v dotační kauze Čapí hnízdo.

Organizátoři uvedli, že Babiš je ochoten se s nimi sejít pouze za zavřenými dveřmi, bez účasti novinářů a veřejnosti. „Člověk, který se zaklíná transparentností, tak již počtvrté odmítl transparentně odpovědět občanům na jejich otázky,“ uvedli v prohlášení. V dopise zaslaném Babišovi napsali, že stojí o veřejnou diskusi.

Peterová řekla ČTK, že Babiš si s jedním z organizátorů Milionu chvilek pro demokracii už poměrně dlouho dopisuje. „Sjednávají si schůzku, ale vždycky to nějak ze strany toho organizátora padne, pokud vím,“ uvedla. „Měli podmínky, že to chtěli před novináři a mezi lidmi, nějak se to dohaduje,“ doplnila. Odmítla, že by se premiér nechtěl bavit s lidmi, poukázala na jeho setkání s občany při cestách vlády do krajů.

„Chceme také upozornit i na postupné nahrazování vedoucích pozic v bezpečnostních složkách, které trestně stíhaný premiér, navíc bez důvěry, právě před našimi zraky vykonává,“ uvedli organizátoři na facebooku.

Asi 80 lidí s přelepenými ústy a transparenty s nápisy proti Babišovi se sešlo na centrálním náměstí v Českých Budějovicích. V Olomouci, Zlíně a Liberci byla účast do dvou desítek lidí. Další demonstraci proti Babišovi chystá iniciativa na 5. června na Václavské náměstí v Praze. Tam proti Babišovi počátkem dubna demonstrovalo několik tisíc lidí, podobné protesty se odehrály v několika městech i počátkem března.

Iniciativa Milion chvilek usiluje o to, aby Babiš skončil v čele vlády. Pod petici Za slušného premiéra a slušnou vládu chtějí organizátoři nasbírat milion podpisů, k dnešku jich mají téměř 244.000. Na sběr podpisů mají ještě dva týdny.