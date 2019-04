Macura: Faltýnek je mazaný lišák. Jeho kauza je nešťastná, ale nevěřím, že by si naběhl na vidle | info.cz

Jak s odstupem několika týdnů hodnotíte sněm hnutí ANO?



Nejspíš to skončilo tak, jak mělo. Pokud vezmu své osobní angažmá, kandidoval jsem na post místopředsedy, což tak úplně nevyšlo. Můj postup se ukázal naivní, protože jsem si jako jediný nevyjednával předem žádnou podporu v jiných krajích. Asi se to tak má dělat, v tomto ohledu tedy naivitu přiznávám. Přesto jsem těch hlasů ale nakonec zase tak málo neobdržel. Navíc jsem následně dostal celkem silnou podporu při volbě do předsednictva.

Ale přesto: byly tam pozoruhodné minimálně dva momenty. Několik týdnů před sněmem jste s bývalým primátorem Brna Petrem Vokřálem uspořádali v Ostravě ideovou konferenci. Její základní výstup měl být na sněmu k dispozici, což se údajně z technických důvodů nepodařilo. Třeba já jsem ale na ten programový materiál nikde nenarazil ani po sněmu.



Pořád si myslím, že to nebyl záměr. Že nikdo nechtěl výstup z ideové konference zatajit. Skutečně tam jen neklaply některé organizační věci. Následně po sněmu byly podklady z ideové konference každému v hnutí ANO k dispozici. Potřeba je také říct, že v tom materiálu nebylo nic tajného nebo kontroverzního.



S tím ale souvisí další věc. Předtím, než jste dorazil na sněm, jste veřejně hovořil o tom, že by se hnutí mělo vrátit k pravicovým hodnotám a také jste varoval před tím, aby neusnulo na vavřínech. Vyzýval jste kolegy k jakési pokoře…



No, abychom byli přesní, já ani tak nemluvil o pravicových, ale o původních hodnotách. Ale budiž. Jinak ano, na sněmu jsem mluvil o několika věcech, a samozřejmě, jednou z nich je fakt, že se proměňuje naše voličská základna. Nerad bych to příliš zjednodušoval, ani se nechci někoho dotknout, je ale patrné, že se naše podpora postupně přesunuje od lidí tvůrčích, přemýšlivých, řešících budoucnost, více k těm, kteří žijí dneškem a spíše reagují na nějaké momentální nabídky, dárky a podobně.



Čistě racionálně jde o méně spolehlivou voličskou základnu, nehledě na to, že to není zrovna můj šálek kávy. Takoví lidé snadno přejdou k někomu jinému v momentě, kdy dostanou lepší slib, lépe pečené sele. Konkrétně cítím, že ztrácíme podporu u takových skupin, jako jsou lékaři, vědci, podnikatelé a živnostníci nebo studenti.

Dalším problémem, o kterém jsem na sněmu mluvil, je, že do hnutí hlavně v posledních dvou letech naskákala řada lidí především kvůli vlastnímu prospěchu. Takoví členové často nemají vnitřní morální integritu, jdou za nimi různé kauzy a kazí nám pověst navenek, ale i soudržnost zevnitř. Nějak to nebylo reflektováno.



Čím si to vysvětlujete? Ostatní to v hnutí ANO nevidí, ty problémy ještě nejsou tak velké?



Nemyslím si, že by se mohly bagatelizovat. Podle mě se s nimi potýkáme už v takovém rozsahu, že by se každému, komu jde o budoucnost hnutí, mělo už nějaké signální světlo rozsvítit. Je určitě lepší tyto věci řešit včas a systémově. Možná ale vzhledem k tomu, že pan předseda a dnes první místopředseda čelí svým vlastním problémům, tak k tomu zatím není úplně silná vůle.



Co vlastně říkáte na aktuální kauzu Jaroslava Faltýnka?



Bohužel jsem nebyl na posledním předsednictvu, kde to pan Faltýnek vysvětloval. Byl jsem v zahraničí, mám tudíž informace pouze z médií. Za sebe ale musím říct, že je to hodně nešťastné. Já bych si určitě nedovolil jít na schůzku s někým, koho se týká živé výběrové řízení. A je jedno, zda by k tomu mělo dojít v hotelu, na úřadě nebo na benzince. Zkrátka bych to odmítl.

I mě občas účastníci různých tendrů oslovují, ať se s nimi potkám, absolutně to vždycky odmítám. Na druhou stranu – pokud pominu morální rovinu – tak mi nejde do hlavy jedna věc. Jarda Faltýnek je velmi chytrý chlap, je to zkušený politický pragmatik, až bych řekl, že je to lišák, všemi mastmi mazaný, a mě se prostě nechce věřit, že by si tímto způsobem naběhl na vidle. Celkově mám tedy k této kauze zatím ambivalentní postoj a čekám na další informace.



Nepřijel jsem s vámi řešit kauzu Jaroslava Faltýnka, ale přesto, co říkáte na jeho výrok, že k těm jednáním mandát od nikoho nedostal, že si ho vzal sám?



A co měl říct? Musel se nějak obhájit. Jasně, že to nezní zrovna dobře. Přemýšlel jsem, co bych asi tak dělal, kdyby někdo řešil za mými zády podobným způsobem nějakou věc náležející do mojí kompetence. Asi bych se hlasitě ozval. Na druhou stranu, co měl pan Faltýnek za dané situace říct?



Pojďme zpět k Ostravě a ostravské politice. Vzápětí po volbách se situace jevila tak, že zde bude pokračovat koalice ve stejném složení jako před nimi. Nakonec jste začal vyjednávat s Piráty, kteří v koalici nahradili Ostravaka. Tehdy jste je dokonce označil za stranu, se kterou máte největší programový průnik. Platí to i dnes?



Musím říct, že ano. Řeknu vám to zcela na rovinu: to mé tehdejší tvrzení, že máme právě s Piráty největší programový průnik, bylo v té době – abych tak řekl – trochu velkoústé a trochu účelové. V danou chvíli jsem si tím nebyl až tak jistý.

Avšak dnes můžu říct, že to funguje. Jsou spokojenější, než jsem předpokládal. „Naši Piráti” jsou komunikativní, konstruktivní, učenliví. Nejsou to aktivisté, a pokud jsou politicky nezkušení, řekl bych, že je tomu tak v tom dobrém slova smyslu. Ale spokojený jsem s fungováním koalice jako celku, nejenom s Piráty.



Tehdy se v kuloárech mluvilo o tom, že Andrej Babiš tlačí na své lídry, aby do koalic s Piráty nechodili. Je to pravda? Třeba Petr Vokřál měl v Brně podobnou variantu také na stole, nepracoval s ní, což se mu nakonec vymstilo a skončil v opozici…



Taky jsem to slyšel. Mně osobně ale pan Babiš nikdy nic takového neřekl, ani nenaznačil. Navíc nevím, jak bych se zachoval, kdyby po mně takovou věc chtěl. Faktem ale je, že jsem původně plánoval koalici na stejném půdorysu jako v minulém volebním období. A řeknu vám to upřímně: Piráty jsem původně k jednání přizval hlavně kvůli tomu, abych pomohl Petru Vokřálovi v Brně.



V danou chvíli to byla moje primární motivace. Po půl roce to už snad mohu říct otevřeně. Kouzlo nechtěného chtělo, že zatímco to v Brně nedopadlo, u nás ano. Hodnotit to teď nechci, Petr udělal dost možná nějakou chybu, nevím. A já naopak během námluv s Piráty zjistil, že bychom si mohli rozumět.



Před volbami jste mi řekl, že jste původně plánoval politické angažmá pouze na jedno volební období, a že to případné druhé už bude definitivně poslední. Platí to stále?



Určitě. Další mandát si už nepřipouštím.



Jak se to vyvíjí s rozšiřováním spalovny?



Jak jsem říkal už dříve, jsme proti. Za město jsme dali negativní stanovisko. Už dnes máme v Ostravě spalovnu toxických odpadů s kapacitou 25 tisíc tun ročně. Kolik takových v republice je? A nespalujeme zde zdaleka pouze místní odpady, ale z různých regionů České republiky. Nezpochybňuji to, že tahle země a pravděpodobně i přímo Moravskoslezský kraj potřebují další kapacitu pro spalování nebezpečných odpadů.

Ale proč právě v Ostravě, kde už jedna taková jednotka je? Jsme oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí a technologie spalovny, jakkoliv má být moderní, rozhodně není bezemisní. A já prostě nechci připustit další zdroj znečištění, ani to, aby Ostrava byla popelnicí naší země.



Podaří se vám tomu zamezit?



To nevím. Jsme pouze jeden z několika orgánů, který se k tomu vyjadřuje. Jsem ale přesvědčený o tom, že máme věcné argumenty. A je naší zákonnou povinností udělat všechno pro to, abychom zde mohli dýchat čistší vzduch. Neustále slibujeme zlepšení životního prostředí, nemůžeme tudíž nyní schvalovat něco, co ho naopak zhorší.



Čím se aktuálně nejintenzivněji zabýváte?



To, na čem lze založit budoucí prosperitu tohoto města, nejsou spalovny, koksovny a podobné projekty, ale hlavně inovace, IT technologie, moderní obory. Už dnes u nás zaměstnávají firmy v IT a ve sdílených službách více lidí než tradiční zaměstnavatelé v oborech těžkého průmyslu. Před dvěma roky jsme spolu založili spolu s krajem Moravskoslezské inovativní centrum, dnes už je tam osmdesát inovativních firem. Z toho mám opravdu radost.



Za další priority označujete – vedle inovací – také kulturu a vzdělanost…



Přesně tak, věřím v klíčovou roli podpory vzdělanosti a kultury pro budoucnost Ostravy. Pokud jde o kulturu, naší vlajkovou lodí je nový špičkový koncertní sál. Aktuálně před sebou máme druhé kolo architektonické soutěže, kam postoupily samá zahraniční esa. Zmínit také musím přestavbu historických městských jatek na galerii soudobého umění.

V oblasti vzdělanosti jsou klíčovými projekty dvě nové fakulty Ostravské univerzity: fakulta umění a fakulta zdravého pohybu. Jde sice o univerzitní projekty, ale i město do nich vkládá velké finanční prostředky. Plánů, jejichž ambicí je zlepšit kvalitu života v Ostravě, je ale mnohem víc. A naším cílem je tyto projekty do konce stávajícího volebního období dokončit nebo alespoň je dotáhnout do takové fáze, aby byly nevratné.