Maláčová je pod tlakem, boj o politické přežití ale může ustát. Ve hře je několik faktorů | info.cz

Chtělo by se říct, že pondělní policejní razie na ministerstvu práce a sociálních věcí přišla pro ministryni Janu Maláčovou v tu nejméně vhodnou chvíli. Podobný policejní manévr je nicméně pro politika svízel vždy, a to bez ohledu na to, že se třeba obvinění časem ukážou jako lichá. V případě Jany Maláčové nicméně platí, že jde o další z řady momentů, které ji dostávají pod enormní, a je otázka, do jaké míry koordinovaný, tlak.

Její manévrovací prostor se zužuje, opakovaně je v konfliktu s premiérem, odborná veřejnost ji kritizuje za připravované reformy, připomenout můžeme třeba bouři nevole kvůli tomu, že plánuje sebrat dávky rodičům, kteří neposílají své děti do školy, k tomu všemu řeší zděděné trable s IT systémy na vyplácení dávek. Přesto to v danou chvíli nevypadá na její politický konec. Předně je skoro jisté, že ji podrží sociální demokracie, ostatně Maláčová patří mezi její nejviditelnější tváře.

Za jejího spojence lze označit také prezidenta Miloše Zemana, se kterým se také včera potkala. A po schůzce, když se ukázala mezi novináři, vskutku nepůsobila dojmem, že by Zeman ve vztahu k ní otočil. „Pan prezident mě ujistil, že jeho včerejší schůzka s Janou Maláčovou proběhla v přátelské atmosféře,“ uvedl ve čtvrtek po pracovním obědě s prezidentem předseda sociálních demokratů Jan Hamáček s tím, že do detailu zásahu policie v rozhovoru s prezidentem nešli. „Shodli jsme se, že musíme počkat na další informace,“ dodal.

Zeman tedy zatím důvěru v Maláčovou neztratil. Na bodu mrazu jsou naopak dlouhodobě její vztahy s Andrejem Babišem. V posledních dnech dokonce vyplulo na povrch, že jí premiér za posledního půl roku poslal celou řadu „vytýkacích“ dopisů. První sérii těchto dokumentů zveřejnil v neděli, tedy den před policejním zátahem na ministerstvu, server iRozhlas.cz. V týdnu pak o dalším dopisu, a to ze 14. února letošního roku, informoval web týdeníku Respekt.

„Opakovaně jsem se na Vás obrátil i s podněty a dotazy ohledně stavu a zajištění informačních systémů v resortu MPSV. Jsem velmi znepokojen zprávami, které se dostávají na veřejnost a z nichž vyplývá nejenom to, že zakázky z dob Vaší předchůdkyně jsou v šetření orgánů činných v trestním stíhání, ale že nejsou ani plněny a ohroženy jsou i další stále odsouvané termíny nasazení aplikací,“ píše v něm mimo jiné premiér.

O tom, že Babiš ve své komunikaci používá roztodivné metody, jež si osvojil předtím v byznysu, nás už dříve poučilo několik svědků, vzpomenout lze například bývalého předsedu lidovců Pavla Bělobrádka, podle jehož slov Babiš posílal při jednáních politiky „do ženských pohlavních orgánů“. Tak daleko v korespondenci s Maláčovou pochopitelně nezašel, výhrůžnému tónu se ale neubránil: „Zároveň Vás žádám, abyste konečně začala Váš rezort řídit ve prospěch daňových poplatníků, plnila Programové prohlášení vlády a nepletla si Váš resort s Vaší marketingovou agenturou a Lidovým domem.“

Podle politologa Lubomíra Kopečka přesto může Maláčová složitou situaci nakonec přece jen politicky ustát. Podle něj se to bude odvíjet od několika faktorů. „Za prvé: od ochoty Andreje Babiše riskovat koaliční krizi a možná i rozpad koalice a s tím související, což je druhý předpoklad, odolnost sociální demokracie vůči Babišovu tlaku na její odvolání.“ Pozoruhodné v danou chvíli přitom je, že se od pondělí Babiš drží relativně zpátky, podle všeho se Maláčové chystá zatím napsat pouze další dopis.

Kopeček nabízí vysvětlení: „V tuto chvíli, pokud premiér navrhne její odvolání prezidentovi, riskuje koaliční krizi.“ Na pátek je přitom naplánováno jednání předsednictva sociálních demokratů. Nejen podle Kopečka se situace přitom jeví tak, že ČSSD za Janou Maláčovou stojí. „Jestli ale bude ochotná odejít z vlády, pokud by ji Babiš navrhl odvolat, je s otazníkem,“ uvažuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Na jedné straně podle něj platí, že je Maláčová klíčovou figurou pro veřejnou viditelnost ČSSD.

„Maláčová je jednou z mála šancí na získání aspoň části ztracených voličů. Na druhou stranu ale platí, že sociální demokraté v posledních dvou letech v obdobných situacích opakovaně ustoupili, a to přesto, že nebyl respektován jejich kandidát na post ministra,“ pokračuje Kopeček s odkazem na anabáze dvou nominantů na posty ministrů, které odmítl prezident jmenovat. Nejdříve to potkalo Miroslava Pocheho, který byl kandidátem ČSSD na post ministra zahraničí, loni pak Michala Šmardu, jehož ČSSD chtěla na postu ministra kultury.

„U prezidenta bych čekal, že případné Babišově žádosti o odvolání Maláčové vyhoví. Vzhledem k vzájemnému dlouhodobému vztahu Babiš – Zeman by byl jiný postup překvapivý,“ říká politolog s tím, že si dokáže představit, že pokud by v takové situaci sociální demokracie z vlády skutečně odešla, nemuselo by to nutně znamenat konec Andreje Babiše jako premiéra. „Jednobarevná vláda hnutí ANO může klidně ještě nějakou dobu fungovat,“ nepochybuje Kopeček. Ostatně právě tato hrozba doposud vždy způsobila, že ČSSD ustoupila od svých ultimát.

Vyhrůžky sociálních demokratů o konci koalice tu byly naposledy loni v létě, nebylo z nich nakonec nic. Důvod je prostý: Premiér disponuje záložní většinou. „Babiš se může obrátit na SPD, která v minulosti k toleranci vlády jevila ochotu. Při případném hlasování o nedůvěře to může být docela důležité. Navíc je nejasné, zda by ČSSD (a KSČM) měly vůli směřovat vyslovením nedůvěry k předčasným volbám,“ reaguje Kopeček na spekulace o případných předčasných volbách letos na podzim. „O předčasných volbách se s pauzami spekuluje od řádných voleb 2017, zatím bych byl opatrný,“ míní politolog.