Mamince ležel na JIPce v Ústí měsíc starý syn. Chtěla být s ním, doktor na ni zavolal policii

Ze špitálu ji vyhodili už dříve. „Byla jsem tu s Honzíkem od pátku a pan doktor Cipra nechtěl, abych tu byla, že narušuju chod oddělení. Tak jsem musela domů. V sobotu jsem se ale už vyhodit nenechala,“ řekla maminka, která celou noc nespala, spíš proplakala.

Policie nakonec ženu nechala ve špitále. „Přijali jsme oznámení, že matka dětského pacienta nechce odejít z jednotky intenzivní péče. Hlídka na místě zhodnotila situaci, ze strany ženy nedošlo k protiprávnímu jednání ani k porušení interních předpisů nemocnice a matka na JIPu zůstala,“ řekla Blesku ústecká policejní Jana Slámová. „Vybojovaly jsme to! Hergot, proč ale musíme bojovat?“ zlobí se Langová.

Vedení ústecké nemocnice o sobotním incidentu ví, zatím však zřejmě nezná podrobnosti. „Situaci analyzujeme a stanovisko k události poskytneme v pondělí,“ řekl Blesku mluvčí špitálu Ivo Chrástecký.

Podle natočeného videa nebyla matka s péčí o své dítě příliš spokojena. „Nikdy nedostal sunar a tady mu ho dali už třikrát. Jsem přesvědčena, že mu to může uškodit. V mateřském mléce jsou protilátky. Pan doktor nejen že to nechce vědět, ale ještě to shazuje, tak to je pak smutný,“ vysvětlovala na videu matka policistům.