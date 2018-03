Marketér Jaroš nepůjde do voleb za TOP 09 ani Piráty. Chce překreslit politickou mapu

„O žádnou pozici v Praze teď nebudu usilovat. Ještě se toho musím hodně naučit. Víte, já jsem z práce dvacet let zvyklý na prvotřídní profesionalitu. Jestli mám pracovat pro lidi - a já chci - tak musím odvádět perfektní výkon. Na to se chci ještě trochu připravit,“ sdělil Jaroš pro INFO.CZ.

Nechystá se spolupracovat s TOP 09 ani s Piráty. „Obě strany jsem si důkladně prostudoval. Mluvil jsem tam se spoustou lidí, s přáteli i nepřáteli, šéfy i fanoušky. Poznal jsem tam pár opravdu silných osobností a držím jim palce. Myslím, že letos v Praze proti hororovému duu Krnáčová-Dolínek uspějou. Ale já se k nim přidat nemůžu,“ popisuje marketingový expert, který stojí za několika velmi úspěšnými kampaněmi, například pro telefonní operátory.

„Piráti mají našlápnuto a řídí ten svůj škuner dobře. Ale nebudu vám lhát - některé ty jejich divočejší nápady mě odrazují. Na TOP 09 se mi líbí její jasné proevropské směřování. Ale zjistil jsem, že tu jejich minulost - a některé jejich lidi - nedokážu překousnout. Je to pro mě stará politika, která se už vyčerpala,“ kritizuje Jaroš partaje.

Podle něj Česko nyní potřebuje modernizovat školství, změnit přístup k výstavbě infrastruktury nebo zdigitalizovat státní správu. „Staří politici“ na to ale nestačí. „Myslím, že se naše politická mapa musí překreslit - a to mě bude zajímat. U toho bych rád byl,“ míní.

Vzniknout by tak měla nová strana, která je „spíš ve středu a doprava a má šmrnc, strana, která je o generaci mladší a nehrozí u ní žádní estébáci, kradáci ani borci, co se nám už 28 let smějou do očí a dělají, že to tady vedou skvěle“. Podle Jaroše v Česku podobné hnutí zezdola vznikne, narodí se na internetu. O konkrétním projektu ale zatím nemluví.

TOP 09 a Piráti podle něj odděleně nemají příliš velkou šanci přežít. Prvně jmenované straně chce přitom v komunálních volbách pomoci jiný známý marketér, který přispěl i k úspěchu Pirátů v parlamentních volbách, Jakub Horák.

Pro INFO.CZ to před časem potvrdil on i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Kandidovat by měl jako nezávislý v Praze. Kde přesně, je v jednání. „Obzvlášť v komunálních volbách nestačí jako důvod ke kandidatuře jen zastávat stejné politické postoje, ale člověk by měl i jasně vědět, co chce a co dokáže nabídnout svému městu a lidem, kteří v něm žijí,“ popsal už dříve pro INFO.CZ Horák.