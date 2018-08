Marvanová pro INFO.CZ: Babiš si o H-Systemu nic nezjistil, podvedeným dal naději a pak jim ji vzal

Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek by si měli zjistit potřebné informace a zanalyzovat, k jakým selháním v kauze H-Systemu došlo. Takto sledovaný případ a jeho poslední epizodu hodnotí v rozhovoru pro INFO.CZ právnička a v současnosti i lídryně kandidátky STAN v Praze Hana Marvanová, která se tématu věnuje už dvacet let. „ Vůči obětem je to dost neuvěřitelné, protože v nich vyvolal dojem, že jako premiér této země má starost o jejich osudy. Teď po čtrnácti dnech jim řekne, že už ho to nezajímá,“ komentuje Babišovu roli v případu. Premiér se nejprve sám od sebe postavil do role mediátora, ale později řekl, že odškodnění klientů by nebylo férové vůči dalším podvedeným lidem z jiných kauz. „Nejdříve lidem dal naději, že to pomůže řešit, a pak jim ji vzal. To je snad ještě horší, než kdyby se o to vůbec nezajímal,“ říká Marvanová v rozhovoru pro INFO.CZ.

Premiér Andrej Babiš před pár dny uvedl, že není možné odškodnit klienty H-Systemu kvůli lidem v jiných kauzách, kteří se odškodnění nedočkali. Co na to říkáte?

Já si myslím, že si tu otázku právně neanalyzoval, protože lidé mají minimálně nárok na odškodnění podle zákona za průtahy v řízení. Stát nezavinil, že ti lidé byli podvedeni. Okradli je konkrétní pachatelé. Stát má ale zajistit, že pachatelé budou potrestáni a majetek bude zajištěn. A že se lidé dožijí konce kauzy. Ta trvá už dvacet let, třináct let trvalo trestní řízení, dvanáct let trvá spor o to, jestli se z majetku pachatelů odškodní oběti. Toto je selhání státu. Samozřejmě nejen v této kauze, ale i jiných.

Když stát funguje takto pomalu a není schopen zajistit, aby se člověk domohl spravedlnosti v reálném čase, tak za to odpovídá. Já s panem Babišem tedy rozhodně nesouhlasím. Myslím si, že si ani nezjistil potřebné informace. Bylo by dobře, kdyby si on a ministr spravedlnosti analyzovali, k jakým všem selháním došlo.

Čím si vysvětlujete jeho „otočku“? Nejprve se stavěl do role mediátora, nyní přišel s tímto vyjádřením.

Vůči obětem je to dost neuvěřitelné, protože v nich vyvolal dojem, že jako premiér této země má starost o jejich osudy. Teď po čtrnácti dnech jim řekne, že už ho to nezajímá. Nejdříve lidem dal naději, že to pomůže řešit, a pak jim ji vzal. To je snad ještě horší, než kdyby se o to vůbec nezajímal.

Ministrem spravedlnosti je Jan Kněžínek, který působil i v Legislativní radě vlády a měl by být schopen problematiku právně posoudit.

Já pevně věřím, že ministr spravedlnosti na schůzce s klienty zaujme stanovisko jako právník. Pokud jde o odškodnění za průtahy, tak už jsou tu i z loňska rozhodnutí Ústavního soudu, že stát je povinen tyto lidi odškodnit. Věřím tomu, že na rozdíl od pana Babiše, je pan Kněžínek právník a bude tedy respektovat nálezy Ústavního soudu.

I předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal mluví o odškodnění klientů.

Jeho návrh spočíval asi v něčem jiném než můj. Jak jsem porozuměla jeho výroku, tak to souvisí s tím, že máme zákon o obětech trestných činů. A ten počítá s tím, že oběti mají nárok na nějaké odškodnění. Upozorňoval na to, že v tomto případě existují oběti, které mnohdy zaplatily zdravím či životem. Došlo k sebevraždám, k rozpadům rodin, k těžkým onemocněním. Dopady jsou tedy tak obrovské, že jsou srovnatelné s nejzávažnějšími trestnými činy proti životu a zdraví. Já jsem ocenila výrok pana doktora Šámala, který jako jediný za justici řekl, že se za průtahy omlouvá. V tuto chvíli ale nevidím na úrovni státu žádný posun.

Prezident Miloš Zeman si v červenci na Hrad pozval právě předsedu Nejvyššího soudu Šámala a šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského. Odstartovalo to debatu, zda nešlo o nepřípustný zásah do soudní moci. Jak tento krok vnímáte vy?

Oni se nemohou vyjadřovat ke konkrétní kauze, protože Ústavní i Nejvyšší soud mohou i průběžně kauzu řešit. Když obecně diskutují politici o stavu justice, tak to je dobře. Justice nefunguje, jak má. Sice se říká, že se zlepšily statistiky průměrné délky řízení. Ale podstatné je, aby nedocházelo k takovým extrémním případům, kdy věc trvá dvacet let. O tom by měli politici diskutovat, ale přivítala bych to spíše v parlamentu než za zavřenými dveřmi, kde prezident jedná s představiteli justice.

Věříte, že se něco takového bude dít, i vzhledem k tomu, jak se v poslední době obsazoval třeba post ministra spravedlnosti?

Já jsem optimista a myslím, že se o to musíme snažit. Vláda má povinnost zajistit rychlý chod spravedlnosti. Uvidíme, jak bude postupovat ministr spravedlnosti.