Měl by rezignovat, měřme stejným metrem, říká vedoucí Metnarovy diplomové práce

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) čelí podobně jako Taťána Malá a Petr Krčál podezření z plagiátorství. Podle vedoucí jeho diplomové práce Dany Foriškové by měl Metnar rezignovat. „Když odešla paní Malá, tak si myslím, že by mělo být měřeno stejný metrem a měl by na tuto pozici rezignovat. Je to můj názor, jestli pochybil a nedodržel to, co mu bylo mnou řečeno, řekla Forišková serveru iDNES.cz.