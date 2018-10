Metál od Zemana dostane i novinář Best. Podle deníku ho prezident ocení kvůli kritice Bakaly

Best, který žije v Česku od začátku 90. let, se k případnému ocenění vyjádřit odmítl. Komentovat ho nechtěl ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Na otázky ohledně vyznamenání do 21:00, 28. října nikdy neodpovídám,“ sdělil Deníku N.

Ve Vladislavském sále by tak letos měli být oceněni nejméně dva novináři. Zeman již dříve uvedl, že vyznamená Janu Lorencovou, která podle něj bojuje proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji. Lorencová je bývalá investigativní novinářka a také poslankyně za hnutí ANO. V České televizi byly nejznámější právě její reportáže o kauze lehkých topných olejů, o podvodech s drahými kameny nebo o krachujících kampeličkách.

Řád bílého lva letos prezident udělí někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi a medaile Za hrdinství třem českým vojákům, kteří zemřeli v létě při teroristickém útoku v Afghánistánu. Ocenění in memoriam dostane také velitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josef Bílý.

Vyznamenána má být rovněž dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, bývalý tenisový reprezentant Radek Štěpánek, někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, zpěvák Michal David nebo učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku. Mezi oceněnými bude i herec Jiří Krampol.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.