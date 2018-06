Metnar na obranu, Malá na spravedlnost. Babiš prozradil jména nových ministrů

Ministrem obrany by se měl podle informací ČT v nové vládě Andreje Babiše stát Lubomír Metnar (nestr. za ANO), který dosud vedl vnitro a na obraně nahradí Karlu Šlechtovou. Ministryní průmyslu a obchodu dosavadní prezidentka Svazu obchodu a průmyslu Marta Nováková a rezort spravedlnosti by měla podle očekávání vést Taťána Malá, ta vystřídá odcházejícího Roberta Pelikána.

Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane i šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a ministr dopravy Dan Ťok.

„K nominaci můžu říct, že jsem vycházel hlavně z uchazečů v rámci jejich intenzity práce, tahu na branku a schopnosti spolupracovat v kolektivu,“ řekl Babiš. Nevysvětlil, proč sáhl k některým změnám v kabinetu. „Nebudu zdůvodňovat ty změny. To je můj návrh a moje zodpovědnost,“ řekl.

Babiš také řekl, že poděkoval Šlechtové za její práci a že problémy, které řešila, nezapadnou pod stůl. Hünerovi premiér také poděkoval a dohodl se s ním, že budou dále spolupracovat v oblasti energetiky.

Pět resortů by měla v koaliční vládě převzít sociální demokracie. Na ministra vnitra nominovala svého předsedu Jana Hamáčka, ministerstvo zemědělství by měl vést Miroslav Toman, ministerstvo práce Petr Krčál a ministerstvo kultury Antonín Staněk. Na ministra zahraničí navrhuje ČSSD europoslance Miroslava Pocheho, vůči němu ale vznesli výhrady prezident Miloš Zeman a komunisté, kteří by měli menšinový kabinet podporovat.

Zeman chce dnes odpoledne Pocheho přesvědčovat, aby účast ve vládě zvážil. „Doufám, že dnešní setkání pana Pocheho s panem prezidentem a následně s panem Hamáčkem tento problém vyřeší,“ řekl k záležitosti Babiš. Hamáček bude se Zemanem jednat po prezidentově schůzce s Pochem.