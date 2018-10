Miliardář Valenta chce s majetkem naložit jako Babiš. Uchvátila ho politika

enátor a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převede nejpozději začátkem příštího roku svůj majetek do svěřenského fondu. Důvodem je to, že ho zajímá hlavně politika. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz. Valentovi patří mimo jiné loterijní společnost Synot Tip či většinový podíl ve společnosti Our Media, do které spadá například regionální televize Praha TV a Brno TV1, portál Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda a jeho web Pravda.sk.