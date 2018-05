Miliardový byznys s mýtným má problém. Antimonopolní úřad zrušil výběr vítěze tendru

Ministerstvo dopravy v tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun měla deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy.

Podle ministra Dana Ťoka se rok hledaly důvody pro zrušení soutěže. Na případné vypsání nového tendru podle něj nezbývá mnoho času, protože pokud by měl vyhrát někdo jiný než dosavadní provozovatel mýtného systému, neměl by čas na přípravu pro spuštění.

Ťok uvedl, že ministerstvo má připravený i plán pro případ, že by se nepodařilo včas vybrat nového provozovatele mýtného systému od ledna 2020. "My přece nebudeme zatěžovat občana tím, že nebudeme vybírat mýto. Já jsem přesvědčen, že cestu najdeme, a nemusí to být cesta, kde vítězem na konci bude současný provozovatel," řekl ministr.

Podle antimonopolního úřadu zadavatel porušil zásadu transparentnosti při poskytování části zadávací dokumentace. Nezajistil takové technické řešení, na jehož základě by bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky. Zadavatel předával část dokumentace na přepisovatelných flash discích bez bližších informací o obsahu médií ani přesného počtu obsažených souborů.

Zadavatel podle úřadu také pochybil, když stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem ve spojení se zásadou transparentnosti, když nevymezil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. V dokumentaci ministerstvo uvedlo, že předpokládá rozšíření zpoplatnění silnic 1. třídy o 900 kilometrů, tedy vymezilo rozsah plnění pouze odhadem. Vymínilo si také, že rozsah může případně měnit.

Účastníci řízení mohou podat do 15 dnů rozklad k předsedovi úřadu. Pokud někdo z účastníků podá rozklad, má úřad třicetidenní lhůtu na zajištění všech náležitostí spojených s předáním spisu na druhou instanci. Od předání spisu pak začne běžet lhůta 60 dní na vydání rozhodnutí.

