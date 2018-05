Ministerstvo dopravy se soudí s antimonopolním úřadem o flash disky, je na nich dokumentace k mýtné zakázce

Ministerstvo dopravy chce, aby mu antimonopolní úřad vrátil část flash disků, na kterých ministerstvo předávalo zájemcům o zakázku na výběr mýtného potřebnou dokumentaci a které si úřad vyžádal. Úřad je však ministerstvu dopravy odmítl vrátit, a proto se ministerstvo obrátilo na soud, aby o jejich navrácení rozhodl. Poslancům z kontrolního výboru to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok, když je informoval o stavu zakázky na výběr nového dodavatele mýtného systému.

Podle mluvčího Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martina Švandy jsou flash disky součástí dokumentace o zadávacím řízení. „Zadavatel má povinnost ji ÚOHS poskytnout a ten ji vrací po pravomocném skončení správního řízení. Postup je podrobně odůvodněn i v prvostupňovém rozhodnutí ve věci přezkumu zadávacího řízení Ministerstva dopravy ČR na systém elektronického mýtného, které bylo vydáno ve středu,“ sdělil Švanda ČTK.

ÚOHS zatím nepravomocně tendr zrušil, a to ze dvou důvodů. Vedle neurčitosti některých podmínek zakázky se mu nelíbil způsob, jakým ministerstvo dopravy předávalo zadání tendru uchazečům. Dokumentaci rozesílalo na zmíněných přepisovatelných flash discích, ale prý neuvedlo bližší informace o obsahu médií ani o přesném počtu obsažených souborů. „Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30.000 souborech. V tzv. „anonymizované“ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší,“ uvedl ve středu předseda ÚOHS Petr Rafaj.

„My jsme poskytli ÚOHS zhruba 90 flash disků, které obsahují citlivou dokumentaci, kde je duševní vlastnictví (současného provozovatele systému) Kapsche,“ řekl Ťok ČTK. Úřad podle něj ministerstvu sdělil, že chce pouze část těchto disků použít jako součást rozhodnutí. Proto ho ministerstvo kvůli opatrnosti požádalo, aby mu zbytek vrátil, což ale úřad odmítl.

„My si myslíme, že máme povinnost duševní vlastnictví současného provozovatele chránit, protože tam jsou opravdu citlivé dokumentace a je tam veškerá dokumentace stávajícího systému. A upřímně, rádi bychom zjistili, jak se s těmi disky zacházelo, jestli se s nimi nemanipuloval. Tak jsme požádali soud, aby rozhodli, zdali nám je má, nebo nemá ÚOHS vrátit,“ popsal Ťok. Poslancům řekl, že podle jeho názoru není ÚOHS schopen prokázat, kde se disky celou dobu nacházely.

Ťok také zopakoval, že ministerstvo proti rozhodnutí antimonopolnímu úřadu podá rozklad. Soutěž nezruší a bude chtít, aby buď v rozkladovém řízení předseda ÚOHS Petr Rafaj, nebo soud rozhodl, jestli zrušení soutěže bylo správné, řekl ČTK. „Paralelně s tím můžeme dělat další řízení a na tom pracujeme,“ dodal.

Poslancům řekl, že nový zákon o veřejných zakázkách umožňuje, aby ministerstvo na jeden předmět díla vedlo dvě výběrová řízení. „Tím pádem se nám uvolní trošku ruce pro další kroky,“ podotkl. Další prodloužení smlouvy se současným provozovatelem označil za variantu, která „vede do nápravného zařízení“. Ťokův náměstek Jakub Kopřiva řekl, že pokud se nepodaří zadávací řízení dokončit a podepsat smlouvu do konce letošního října, neobejde se to na určitý čas bez přímého zadání zakázky komukoli.

Poslanec Radek Zlesák (ANO) vyjádřil údiv nad tím, že třeba v Německu je flash disk považován za obvyklý nosič médií, zatímco v ČR se z toho stal problém. Miroslav Kalousek (TOP 09) poznamenal, že po čtyřech letech stát utratil desítky milionů, nedostal se nikam a ztratil čtyři roky času. Podle něj je ministerstvo bezradné.

Ministerstvo dopravy v tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun měla deset let s použitím satelitní technologie od roku 2020 vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy